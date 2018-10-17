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G7'den “Kaşıkçı“ Açıklaması

G7'den “Kaşıkçı“ Açıklaması

17 Ekim 2018 Çarşamba 06:58
G7'den “Kaşıkçı“ Açıklaması

G7 ÜYESİ ÜLKELERİN DIŞİŞLERİ BAKANLARI ORTAK AÇIKLAMASINDAN: "CEMAL KAŞIKÇI’NIN KAYBOLMASINDAN SORUMLU OLANLARIN HESAP VERMESİ GEREKİR"

"SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI'NIN AÇIKLANDIĞI GİBİ EKSİKSİZ, GÜVENİLİR, ŞEFFAF VE HIZLI BİR SORUŞTURMA YÜRÜTMESİNİ BEKLİYORUZ"

G7 üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili sorumluların hesap vermesi gerektiğini bildirdi.

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip 7 ülkenin oluşturduğu G7'nin dışişleri bakanları, dönem başkanı Kanada'da toplandı. Toplantının ardından bakanlar ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kaybolmasından büyük rahatsızlık duyulduğu belirtildi.

Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği Yüksek Temsilciliği olarak ifade özgürlüğünü savundukları vurgulanan açıklamada, "Özgür basının korunmasına olan bağlılığımızı teyit ediyoruz. Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasından sorumlu olanların hesap vermesi gerekir. Türk-Suudi iş birliğini teşvik ediyoruz ve Suudi Arabistan Krallığı'nın açıklandığı gibi eksiksiz, güvenilir, şeffaf ve hızlı bir soruşturma yürütmesini bekliyoruz.” ifadeleri yer aldı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasının ardından Suudi Arabistan yönetimine tepkiler sürüyor.

 

Son Güncelleme: 17.10.2018 10:30
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