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07 Temmuz 2017 Cuma 09:51

G20 Liderler Zirvesi

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, &#34;G20'de liderlere, insan kaçakçılarına yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımları uygulanmasını teklif edeceğim.&nbsp; Bu yaptırımlar, mal varlığı dondurma ve seyahat yasaklarını içeriyor. Bunu başaramamak bazı G20 ülkelerinin ikiyüzlülüğünü kanıtlar.&#34; dedi.

G20 Liderler Zirvesi
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AB KONSEYİ BAŞKANI TUSK: "G20'DE LİDERLERE, İNSAN KAÇAKÇILARINA YÖNELİK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YAPTIRIMLARI UYGULANMASINI TEKLİF EDECEĞİM"

AB KOMİSYONU BAŞKANI JUNCKER:- "AB'DE SON 9 YILIN EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANINA ULAŞILDI"

Hamburg, 7 Temmuz 17 : Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "G20'de liderlere, insan kaçakçılarına yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımları uygulanmasını teklif edeceğim.  Bu yaptırımlar, mal varlığı dondurma ve seyahat yasaklarını içeriyor. Bunu başaramamak bazı G20 ülkelerinin ikiyüzlülüğünü kanıtlar." dedi.

Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Almanya’nın Hamburg kentindeki G20 Lider Zirvesi öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupa'nın yasadışı göçle mücadele çabalarını 2 yıldır sürdürdüğünü anımsatan Tusk, Türkiye'yle yapılan sığınmacı mutabakatı ve Balkan devletleriyle gerçekleştirilen işbirliği neticesinde doğu Akdeniz rotasından düzensiz göçün önlendiğini söyledi.

Tusk, Akdeniz'de Libya'dan İtalya'ya olan rotada ise göçün yoğun bir şekilde devam ettiğine dikkati çekerek, "Bunu engellemek için uluslararası toplumla işbirliği yapmalıyız. Bugün, İtalya'nın dayanışmaya ihtiyacı var." diye konuştu.

AB'nin ana hedefinin İtalya'ya gelen bu göçü etkili bir biçimde kaynağından durdurmak olduğunu vurgulayan Tusk, İtalya'nın Avrupa'nın desteğine güvenebileceğini ancak, tüm Avrupa'nın  yasadışı göçmenlere kapılarını açmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Tusk, liderlerin insan kaçakçılarına karşı acımasız davranması gerektiğini belirterek, "Göçmen insanları kaçırma organize bir iş haline geldi. Sadece Libya'da geçen sene İnsan kaçakçıları 1,6 milyar dolar kazanç sağladı.

Bu kişiler bu kaynak sayesinde ülkenin bir kısmını kontrol ediyor ve ülkeyi istikrarsızlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Masum insanların hayatlarını kaybettiklerine dikkati çeken Tusk,  bu yıl 2 binin üzerinde kişinin denizlerde, bundan daha fazlasının da çöllerde yaşamlarını kaybettiklerini dile getirdi.

Tusk, insan kaçakçılarının iş modellerini bitirmek için daha fazla çaba harcanması gerektiğine işaret ederek, "G20'de liderlere insan kaçakçılarına yönelik Birleşmiş Milletler yaptırımları uygulanmasını teklif edeceğim.  Bu yaptırımlar, mal varlığı dondurma ve seyahat yasaklarını içeriyor. Bunu başaramamak bazı G20 ülkelerinin ikiyüzlülüğünü kanıtlar." diye konuştu.

"AB'DE TOPLAM 232 MİLYON İNSAN ÇALIŞIYOR"

AB Komisyonu Başkanı Juncker de, "AB'de son 9 yılın en düşük işsizlik oranına ulaşıldı. AB'de istihdamda en yüksek rakama ulaşıldı. 2013 yılından beri 10 milyon yeni iş  imkanı oluşturuldu. Şu an AB'de toplam 232 milyon insan çalışıyor." diye konuştu.

AB üyesi 28 ülkede de bu yıl  ekonomik büyüme gerçekleştiğini anımsatan Juncker, reformlara devam edilmesi ve korunmacı ekonomi politikaları uygulanmaması gerektiğini anlattı.

Juncker, AB ve Japonya arasında dün üzerinde uzlaşı sağlanan ticaret anlaşmasının her iki tarafa da fayda sağlayacağını söyledi.

(AA/AK/HÖ)

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