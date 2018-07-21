banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94082
ALTIN
189.318
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2808
EURO
5.6125
İki asker tacizden yakalandı
İKİ ASKER TACİZDEN YAKALANDI
Uyuşturucu ile yakalandı
UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
Gazimağusa’da bıçaklı kavga
GAZİMAĞUSA'DA BIÇAKLI KAVGA
Girne'de uyuşturucu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
İki asker tacizden yakalandı
Kapat

G20 toplantısı Buenos Aires'te başladı

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te başladı.

G20 toplantısı Buenos Aires'te başladı

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te başladı.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 14:04
G20 toplantısı Buenos Aires'te başladı

G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te başladı.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarını, Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te bir araya getiren toplantı iki gün sürecek.
Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın temsil edeceği toplantıya, diğer G20 üyelerinin heyetlerine ilaveten Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi önde gelen uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak.
Toplantının ilk gününde delegelerin yapacağı basına kapalı görüşmelerin yanı sıra Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne ve IMF Başkanı Christine Lagarde basın toplantısı düzenleyecek.
Ayrıca, maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, görüşmelerinin ardından “G20 Aile Fotoğrafı” çekimlerine iştirak edecek.
Dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği (AB), Kanada, Meksika ve Çin dahil birçok üyeyi hedef alan gümrük vergileri ve "kısasa kısas" misillemelerin ardından ilk kez bir araya getirecek toplantının ana gündem maddesinin yükselen ticaret gerilimleri olacağı belirtiliyor.
Buna ilaveten, kripto paralar, vergilendirme ve yapay zeka çağında istihdam gibi başlıkların da toplantının gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor.
Bu yıl G20 dönem başkanlığını yürüten Arjantin ise öncelik vereceği 3 konunun "çalışma hayatının geleceği", "kalkınma için altyapı yatırımları" ve "sürdürülebilir gıda geleceği" olduğu açıklamıştı.
 

banner288
Son Güncelleme: 21.07.2018 18:08
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail askerleri Filistinli Down sendromlu genci gözaltına aldı, darp etti
İsrail askerleri Filistinli Down sendromlu genci gözaltına aldı, darp etti
ABD, son yıllarda çatışmaların yoğunlaştığı Ortadoğu ve Afrika ülkelerine olan silah ihracat ağını genişletti
ABD, son yıllarda çatışmaların yoğunlaştığı Ortadoğu ve Afrika ülkelerine olan silah ihracat ağını genişletti
İran'da çatışma: 11 ölü
İran'da çatışma: 11 ölü
Erken evre mide kanserinin teşhisinde yapay zekadan faydalanıldı
Erken evre mide kanserinin teşhisinde yapay zekadan faydalanıldı
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
BAE ve Çin “kapsamlı stratejik ortaklıkta“ anlaştı
BAE ve Çin “kapsamlı stratejik ortaklıkta“ anlaştı
Sırbistan ve Kosova arasında “bakan ziyareti“ gerginliği
Sırbistan ve Kosova arasında “bakan ziyareti“ gerginliği
Merkel: Artık ABD'nin süper gücüne güvenemeyiz
Merkel: Artık ABD'nin süper gücüne güvenemeyiz
Hamaney: ABD'yle müzakere etmek açık bir hata
Hamaney: ABD'yle müzakere etmek açık bir hata
Bakan bir daha baktı
Bakan bir daha baktı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim