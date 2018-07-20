G20 ticaret savaşının gölgesinde geçecek

Arjantin’in dönem başkanlığını yaptığı G20’nin “Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı” 21-22 Temmuz'da Buenos Aires’te yapılacak.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri Avrupa Birliği (AB), Kanada, Meksika ve Çin dahil olmak üzere birçok üyeyi hedef aldı.

Bu ülkelerden kısasa kısas misillemeler de gecikmedi.

Gerilimin ardından ilk görüşme adresi

Yükselen tansiyon sonrası G20 toplantısı, dünya ekonomisinin yüzde 85’ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini ilk kez bir araya getirecek.

Toplantının ana gündem maddesi kuşkusuz yükselen ticaret gerilimleri olacak.

G20 ülkelerinin Trump'a karşı duruşu merak konusu

Küresel iş dünyası liderleri, şimdiye kadar korumacılığa karşı çok sert bir tutum sergilemeyen G20 üyelerinin, bu toplantıda son dönemde uygulamaya konan tarifelere karşı daha güçlü bir duruş sergilemesini istiyor.

Trump'a tepkiler art arda

Dünyanın en büyük ticaret örgütlerini çatısı altında birleştiren Küresel Ticaret Koalisyonu da devreye girdi.

İstanbul, Berlin, Brüksel, Brasilia, Buenos Aires, Londra, Madrid, New Delhi, Ottawa, Paris, Roma, Seul, Sydney ve Washington’daki üyelerinin imzaladığı bir bildiri yayımladı.

Düşman kazanmaya devam ediyor

Koaliston, G20 üyelerini serbest ticareti tehdit eden uygulamaların karşısında durmaya davet etti.

Ayrıca küçük büyük birçok şirketin kurallara dayalı ticaret sisteminin istikrarıyla ilgili derin endişe içinde.

“İş dünyası, refah ve zenginlik yaratabilmek için güvenilir ve modern uluslararası kurallara, istikrara ve güçlü, tarafsız hakemlere ihtiyaç duyuyor. G20 liderlerini, piyasaları açık tutmaya ve mal ve hizmet ticaretine, kamu ihalelerine ve yatırıma yönelik korumacı bariyerlerden kaçınmaya çağırıyoruz”

Dünyaca ünlü örgütler koalisyonda

Küresel Ticaret Koalisyonu’nun üyeleri arasında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), ABD Ticaret Odası, BusinessEurope, İngiltere Endüstri Konfederasyonu, Kanada Ticaret Odası, Güney Kore Endüstri Federasyonu ve Hindistan Endüstri Birliği gibi ticaret örgütleri var.

Gözler ABD'li bakanda

İş dünyasından gelen çağrılara kulak vermesi beklenen G20 delegelerinin gözleri, toplantıya ABD yönetimi adına katılacak Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in üzerinde olacak.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin terleyecek

Mnuchin, mevkidaşlarından gelen baskılara karşı patronu Donald Trump’ı savunmak zorunda kalacağı için toplantılar süresince bir hayli terleyeceğe benziyor.

Öte yandan, Mnuchin’in tıkanan müzakereler nedeniyle Çinli mevkidaşıyla görüşmeyeceği basına yansıyan önemli detaylar arasında yer aldı.

G20 bildisinde korumacılık ibaresi

Kapalı kapılar ardında gerçekleşecek G20 toplantısı hakkında merak edilen bir başka nokta, sonuç bildirisinde korumacılığa karşı ortak bir tutum izlenip izlenemeyeceği…

Daha önceki G20 sonuç bildirilerinde yer alan korumacı politikalardan kaçınacağız ibaresi yer almıştı.

Mnuchin'in ısrarları sonuç verdi

Geçen yılın mart ayında Almanya’da yapılan toplantıda ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in ısrarları üzerine metinden çıkarılmış ve daha sonraki toplantıların hiçbirinde yeniden kullanılmamıştı.

Koruma politikasının akibeti ne olacak?

Trump yönetiminin o dönemden bu yana birçok korumacı tedbiri hayata geçirmesinin korumacılık karşıtı ibarenin yeniden metne eklenmesine neden olabileceğini düşünenler var.

Misillemelere başvuran üyelerin bu değişikliği desteklemeyeceğini öne sürenler de.

Kripto para da masada

Diğer konular; Kripto para birimleri ve vergilendirme.. İki gün sürecek toplantıda öne çıkması beklenen diğer konular ise kripto para birimleri ve uluslararası vergilendirme.

Kripto para birimlerine yönelik risklere karşı mücadele, üyelerin süren ticaret savaşı nedeniyle gerilimli geçecek toplantıda ortak tavır takınabileceği nadir başlıklardan biri olacak.

Dijital vergi talebi görüş ayrılıklarına gebe

Vergilendirmenin ise özellikle AB’nin Google, Apple, Facebook, Amazon gibi Amerikalı büyük şirketlerle ilgili dijital vergi talebi nedeniyle görüş ayrılıkları yaşanacak bir diğer konu olması bekleniyor.

ABD ile AB arasındaki iplerin daha da gerilmesine yol açabilecek bu konu, toplantının sonuç bildirisinde yer almayacak.

Yeni ekonomi yönetiminin ilk yurt dışı mesaisi

Toplantı, Türkiye açısından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından birkaç hafta önce açıklanan yeni ekonomi yönetiminin uluslararası arenada boy göstereceği ilk büyük etkinlik olması nedeniyle önem taşıyor.

Toplantıda Türkiye’yi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın temsil edecek.

Uluslararası kuruluşların temsilcileri de orada

Diğer G20 üyelerinin delegasyonlarına ilaveten Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi önde gelen uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacak.