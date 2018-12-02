banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95416
ALTIN
204.406
DOLAR
5.2031
STERLİN
6.6025
EURO
5.8967
5 kilo et çaldı
5 KİLO ET ÇALDI
Kadın zanlıdan kadın polise şiddet
KADIN ZANLIDAN KADIN POLİSE ŞİDDET
Girne’de kenevir operasyonu
GİRNE'DE KENEVİR OPERASYONU
Kemal Samani herkesi üzdü
KEMAL SAMANİ HERKESİ ÜZDÜ
banner282
Flaş Haber
5 kilo et çaldı
Kapat

G20 Liderler Zirvesi sona erdi

G20 Liderler Zirvesi sona erdi

02 Aralık 2018 Pazar 08:01
G20 Liderler Zirvesi sona erdi

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi.
Bu yıl ev sahipliğini Arjantin'in yaptığı ve 19 lider ile Avrupa Birliği'nin katıldığı zirve G20 Liderler Bildirgesi'nin imzalanmasıyla sona erdi.
Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri zirvenin kapanış konuşmasında, doğal çevrenin korunmasının bu yüzyıldaki zorlu işlerden biri olduğunu belirterek "Sürdürülebilir iklim, bizim ve gelecek nesillerin geleceğini riske atmamak için acil ve birlikte çalışmamızı gerektiriyor." dedi.
Ülkesinin Paris Anlaşması'na güçlü şekilde bağlı olduğunu vurgulayan Macri, "Sürdürülebilir tarım üretimini ve milli parkların oluşturulmasını teşvik ediyoruz. Sürdürülebilir gelişim ekonomik, sosyal ve çevresel hedeflerimizin pusulasındaki rotasıdır." ifadesini kullandı.
G20 Zirvesi gelecek yıl Japonya'nın Osaka şehrinde yapılacak.
ARJANTİN G20 ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRGESİ
Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesinde uluslararası düzenin kurallara bağlı şekilde sürdürülmesine, ABD'nin itirazlarına rağmen Paris İklim Anlaşması'nın aynen uygulanmasına ve Dünya Ticaret Örgütünün reforme edilmesine vurgu yapıldı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bugün sona erecek G20 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesi açıklandı.
Bildirgede geleceğe yönelik iş birliği, kalkınma için altyapı, sürdürülebilir gıda stratejisi ve cinsiyet eşitliği gibi başlıkların kapsamlı şekilde ele alındığı kaydedildi.
ULUSLARARASI DÜZENE ATIF, WTO'DA REFORM ÇAĞRISI
31 maddeden oluşan ve ağırlıklı olarak uluslararası ekonomik düzene vurgu yapılan bildirgede, öncelikle kurallara bağlı bir uluslararası düzenin işlediğinden emin olmanın önemine işaret edildi.
Uluslararası ticaret kurallarının ülkeleri dezavantajlı duruma sokmaması gerektiğine dikkat çekilen bildirgede, Dünya Ticaret Merkezinin (WTO) bazı fonksiyonlarının yetersiz kaldığına ve bunların reforme edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MADDESİNE SADECE ABD KATILMADI
Bildirgede, Paris İklim Anlaşması'nın "geri döndürülemez" olduğuna vurgu yapılarak tam anlamıyla uygulanmasının önemine ve iklim değişikliğiyle mücadeleye işaret edildi.
Bildirgenin bir sonraki maddesinde ise ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan geri çekilme kararının arkasında durduğu ve "çevreyi koruyarak" tüm enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanacağını ifade ettiği belirtildi.
Böylece Sonuç Bildirgesinin iklim değişikliği ile ilgili bölümüne sadece ABD katılmadığını beyan etmiş oldu.
"TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE" KINAMA
Bildirgede ayrıca terörün her türlüsünün güçlü şekilde kınandığına vurgu yapılarak, Hamburg'daki G20 Zirvesi'nde beyan edilen terörle mücadele açıklamasının arkasında durulduğu kaydedildi.
Bildirgenin son maddesinde ise 2019 yılındaki G20 Zirvesi'nin Japonya'da, 2020'deki zirvenin ise Suudi Arabistan'da yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Son Güncelleme: 02.12.2018 11:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Abd İle Çin, 3 Ay Yeni Gümrük Vergisi Getirmeyecek
Abd İle Çin, 3 Ay Yeni Gümrük Vergisi Getirmeyecek
Erdoğan: “Doğu Akdeniz'deki hidro karbon kaynaklarının asli sahiplerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının emrivakilerle gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz”
Erdoğan: “Doğu Akdeniz'deki hidro karbon kaynaklarının asli sahiplerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının emrivakilerle gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de Putin İle Biraraya Geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de Putin İle Biraraya Geldi
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe'yi Kabul Etti
Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe'yi Kabul Etti
Endonezya'da 6,5 Büyüklüğünde Deprem
Endonezya'da 6,5 Büyüklüğünde Deprem
Esed Rejiminin İdlib'e Saldırıları Binlerce Aileyi Göçe Zorladı
Esed Rejiminin İdlib'e Saldırıları Binlerce Aileyi Göçe Zorladı
Fransa'da Akaryakıt Zammı Protestoları Sürüyor
Fransa'da Akaryakıt Zammı Protestoları Sürüyor
İngiliz Kabinesinde 10. Brexit İstifası
İngiliz Kabinesinde 10. Brexit İstifası
Brezilya Ordusu Rio De Janeiro'dan Çekiliyor
Brezilya Ordusu Rio De Janeiro'dan Çekiliyor
Abd Malezyalı Kayıp İş Adamının 73 Milyon Dolarına El Koydu
Abd Malezyalı Kayıp İş Adamının 73 Milyon Dolarına El Koydu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim