G20 Liderler Zirvesi İçin Hazırlıklar Tamam

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenecek olan ve küresel ekonominin ve dünya siyasetindeki önemli konuların masaya yatırılacağı G20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı.

2008'DEN BU YANA DÜZENLENEN VE BU YIL ALMANYA'NIN DÖNEM BAŞKANLIĞINI YÜRÜTTÜĞÜ G20 LİDERLER ZİRVESİ İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

ZİRVENİN DÜZENLENECEĞİ HAMBURG'DA GÜVENLİK TEDBİRLERİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARILIRKEN, ŞİDDET YANLISI EYLEMLERE KARŞI DA ÖZEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

KÜRESEL EKONOMİK BÜYÜME, KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMİN İSTİKRARI VE DÜNYA TİCARETİ GİBİ GELENEKSEL G20 KONULARININ ELE ALINACAĞI ZİRVEDE, AYRICA DÜNYA SİYASETİNDEKİ ÖNEMLİ KONULAR DA MASAYA YATIRILACAK

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenecek olan ve küresel ekonominin ve dünya siyasetindeki önemli konuların masaya yatırılacağı G20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar tamamlandı.

2008'den bu yana gerçekleştirilen ve bu yıl Almanya'nın dönem başkanlığını yürüttüğü G20 Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz'da Almanya'nın Hamburg kentindeki fuar alanında düzenlenecek.

Hazırlıkları tamamlanan zirve için kentte güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı. Bu kapsamda Hamburg Fuar Alanı’nın bulunduğu bölgenin çevresinde 38 kilometrekare güvenlik alanı oluşturuldu. Herhangi bir gösterinin yasak olduğu bu alana görevliler ve orada yaşayanlar dışında kimse giremeyecek.

Ayrıca zirve boyunca yaklaşık 20 bin polis güvenliği sağlayacak. Alman polisine Hollanda ve Avusturya’dan da ekipler destek verecek. Uçuş yasağı getirilen bölgede en az 17 helikopter görev yapacak. Bunun yanında 185 köpek ve atlı birlikler de hazır tutulacak. Olası taşkınlıklar için ise 40 TOMA hazır bekletilecek.

ZİRVE KARŞITI GÖSTERİLER BEKLENİYOR

Bunun yanı sıra terörle mücadele için özel eğitilmiş ekipler kentin değişik yerlerinde konuşlandırılacak. Kentte zirveye karşı yapılacak gösterilere katılacak olası şiddet yanlılarının ülkeye girişini engellemek için Schengen uygulaması da 11 Temmuz’a kadar askıya alındı.

Fuar alanına girmek için 14 kontrol noktası bulunuyor. Zirve sırasında güvenlik bölgesinin dışında çeşitli gruplar tarafından çok sayıda gösterinin yapılacağı belirtilirken, söz konusu eylemlere on binlerce kişinin katılacağı tahmin ediliyor. Bu gösterilere şiddete başvurabilecek solcu grupların da katılacağı ifade ediliyor.

G20’NİN GÜNDEMİ YOĞUN

G20 Dönem Başkanlığını 1 Aralık 2016’da Çin'den alarak "Birbirine bağlı bir dünyayı şekillendirmek" temasıyla zirveye ev sahipliği yapacak Almanya, zirvede “İstikrarı Güvenceye Almak, Sürdürülebilirliği Artırmak ve Sorumluluk Üstlenmek” gibi 3 ana başlık belirledi.

“İstikrarı Güvenceye Almak” konusunun alt başlıklarında, dünya ekonomisi, dünya ticareti, istihdam, finans piyasaları ile uluslararası mali yapı ve vergi alanında iş birliği bulunuyor.

“Sürdürülebilirliği Artırmak” konusu altında ise iklim ve enerji, 2030 hedefleri, dijitalleşme, sağlık ve kadının konumunun güçlendirilmesi gibi maddeler işlenecek.

“Sorumluluk Üstlenmek” başlığında da ilticanın sebepleriyle mücadele, Afrika ile ortaklık, terörle mücadele, yolsuzlukla mücadele ve tarım/gıda tedarikinin güvence altına alınması gibi maddeler tartışılacak.

G20 zirvesi, ticaret, iklim ve mülteci politikasındaki gerginliklerin yanı sıra ABD yönetiminin bazı konulardaki belirsiz tutumunun olduğu bir dönemde gerçekleşecek.

Zirvede liderler, küresel ekonomik büyüme, küresel finansal sistemin istikrarı ve dünya ticareti gibi geleneksel G20 konularını ele alacak. Bir diğer önemli konu da ABD Başkanı Donald Trump'ın destek vermediği iklim değişikliği anlaşması olacak.

Zirvede ekonomi gündeminin dışında liderlerin ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Liderlerin bu görüşmelerde, Ukrayna’nın doğusundaki kriz, Suriye krizi, DAEŞ ile mücadele, Kore Yarımadasındaki gerginlik gibi konuların yanı sıra Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizi de gündeme alabileceği belirtiliyor.

ALMANYA'DAN AFRİKA'YA ÖZEL İLGİ

Hem Almanya hem de Avrupa Birliği (AB), 2017’de rotasını Afrika'ya çevirmiş durumda. Almanya, kıtayı G20 başkanlığının odak noktalarından biri yaparken, AB'de "Afrika için Marshall Planı" şeklinde anılan yeni bir Afrika stratejisi üzerinde çalışıyor.

Zengin yer altı kaynaklarına ve geniş tarım arazilerine sahip olan Afrika ile ekonomik ve siyasi iş birliklerini güçlendirmek isteyen Almanya, kıtadaki alt yapı ve enerji fırsatlarından faydalanmayı planlıyor.

Ülkede önemli altyapı ve enerji firmalarının bulunması bu noktada Almanya’nın elini güçlü kılarken, kıtaya ilgi duyan diğer AB ülkelerinden de pozitif olarak ayrıştırıyor.

TRUMP VE MACRON İLK KEZ KATILIYOR

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan ve Türkiye olmak üzere 19 devlet ve Avrupa Komisyonun katılımıyla düzenlenen G20 Zirvesine ayrıca dönem başkanlarının daveti doğrultusunda Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD) gibi büyük uluslararası kuruluşlar da katılıyor.

G20 zirvelerine İspanya düzenli olarak kalıcı konuk ülke olarak katılırken, Almanya dönem başkanı olarak Norveç, Hollanda ve Singapur'u da zirveye davet etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Güney Kore’nin yeni Devlet Başkanı Moon-Jae-inn de G20 Zirvesi’nin yeni katılımcılarından olacak. Türkiye’yi zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

G20 uluslararası iş birliğine yönelik bağlayıcılığı olmayan bir kuruluş olmasına karşın burada alınan ve gönüllülük esasına dayanan kararlar devlet politikaları üzerinde büyük bir etkiye sahip ve bağlayıcı kararların alınmasının önünü de açabiliyor.