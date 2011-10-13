G noktasına doğru yola çıktı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından belirlenen Ada'nın güneyindeki ''G noktası''ndaki ruhsat sahasında petrol sondajı için gerekli sismik araştırmaları tamamlayarak, 4 Ekim'de KKTC'nin Gazimağusa Limanı'na demirleyen Koca Piri Reis Gemisi, yarım kalan çalışmaları tamamlamak için limandan ayrıldı.



Piri Reis'in kaptanı Çağdaş Konuşur, AA muhabirine telefonla yaptığı açıklamada, saat 17.30 dolaylarında Gazimağusa Limanı'ndan ayrıldıklarını belirterek, ''ilk etapta çalışma yaptıkları 'G' noktasına gittiklerini'' söyledi.



Daha önce 1000 kilometreyi aşkın alandan veri alındığını anımsatan Konuşur, şimdi 2 bin 400 kilometrekarelik alanda sismik çalışma yapılmasının planlandığını kaydetti.



Piri Reis gemisi 26 Eylül'de başladığı ilk etap çalışmasını 3 Ekim'de tamamlamış 4 Ekim'de Gazimağusa Limanı'na gelmişti.



"RUMALRIN SONDAJ YAPTIKLARI PLATFORMA 14 KİLOMETRE YAKLAŞTIK"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından belirlenen Kıbrıs'ın güneyinde bulunan ''G noktası''ndaki ruhsat sahasında petrol sondajı için gerekli sismik araştırmalar yapan Koca Piri Reis Gemisi Proje Koordinatörü Doç. Dr. Derman Dondurur, Rumların petrol ve doğalgaz sondajı yaptıkları platforma 14-15 kilometre kadar yaklaştıklarını belirterek, ikinci aşamada yapacakları çalışma alanının da platformun çok yakınına kadar uzandığını söyledi.



KKTC'nin Gazimağusa Limanı'nda bulunan Koca Piri Reis gemisi, TPAO'nun Kıbrıs'ın güneyindeki ''G noktası'' olarak belirlediği hatta sismik veri toplama çalışmalarının ikinci safhasını tamamlamak üzere, akşam saatlerinde limandan ayrılacak.



Proje Koordinatörü, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü bölümünden Deniz Jeofiziği Doç. Dr. Derman Dondurur, Piri Reis Gazimağusa Limanı'ndan ayrılmadan önce AA muhabirine açıklama yaptı.



4 Ekim'de Gazimağusa Limanı'na demirleyen geminin rutin bakımının ve rutin ikmallerin yapıldığını belirten Dondurur, bilimsel ekibin eksikleri tamamlamak üzere İzmir'e gittiğini ve eksiklerin tamamlanarak, dün akşam gemiye geri döndüklerini söyledi.



''EN ÖNEMLİ SORUN HAVA MUHALEFETİ''

Çalışmanın ikinci kısmı için akşam saatlerinde denize açılacaklarını ifade eden Dondurur, Piri Reis'in çalışma bölgesiyle ilgili şunları aktardı:



''Kıbrıs'ın güneyi ve doğusu petrol arama bölgeleri olarak bloklara ayrılmış vaziyette. Çalıştığımız alan 'G' bloku. Birinci ayakta 'G' blokunun güneybatı kısmını bitirdik. 1200 kilometreye yakın sismik veri topladık, hatların tümünü topladık. Bu çalışmanın ikinci ayağında ise 'G' blokunun kalan kısmının tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Çalıştığımız alan, bir önceki ayağın kuzeyi ve doğusu şeklinde olacak. Toplam 3000 kilometreye yakın bir sismik veri seti toplamayı planlıyoruz. Tamamını bir anda bitirmemiz olası görünmüyor. Açıkçası bizi engelleyen en önemli sorun hava muhalefeti.''



Hava koşulları uygun olursa, hiç durmadan, yaklaşık 10-15 gün denizde veri toplamayı düşündüklerini ve 1-2 günlüğüne yeniden Gazimağusa Limanı'na ikmal için geleceklerini kaydeden Dondurur, tekrar aynı bölgeye dönerek kalan işleri tamamlayacaklarını söyledi.



''G'' blokunun taraması bitirildikten sonra yapılacak çalışmaya Dışişleri Bakanlığı ile TPAO'nun karar vereceğini ifade eden Dondurur, toplanan verilerin TPAO tarafından işleneceğini, bunun hassas ve bazen de uzun süren bir süreç olduğunu, birkaç ayı bulabileceğini söyledi.



Dondurur, veriler işlendikten sonra petrol-doğalgaz gibi anomali bulunursa, kamuoyuna açıklamanın Dışişleri ve TPAO tarafından yapılacağını kaydetti.



PLATFORMA YAKIN

Yaptıkları çalışmaları ''politik açıdan çok kritik'' olarak değerlendiren Doç. Dr. Derman Dondurur, ilk çalışmalarında, Rumların petrol ve doğalgaz sondajı yaptıkları platforma 14-15 kilometre kadar yaklaştıklarını anlattı.



Dondurur, ''Çalışmalarımız oraya çok yakın, platformu da gördük, görsel temas da sağladık. Bu ikinci ayakta yapacağımız çalışmaların güney kısmı platformun çok yakınına kadar uzanıyor açıkçası'' dedi.



SAVAŞ GEMİLERİ TAKİPTE

Kendilerine yine Türk savaş gemilerinin eşlik edeceğini ifade eden Dondurur, ''Zaten birinci ayakta da yanımızda en az bir savaş gemisi sürekli vardı. Uçaklar arada sırada eşlik ettiler. İkinci ayakta da aynı şey olacak. Yaklaşık 10 deniz mili kadar uzağımızdan sürekli takip haldeler. Sürekli telsiz irtibatı halindeyiz. Bir isteğimizin, bir sorunumuzun olup olmadığı sürekli takip ediliyor'' diye konuştu.



Güvenlik açısından hiçbir endişe taşımadıklarını ve ilk çalışmalarında herhangi bir sorun yaşamadıklarını, ikinci seferde de sorun çıkacağını sanmadığını belirten Dondurur, Piri Reis'te 13 kişilik mürettebat, 10 kişilik de bilimsel ekip bulunduğunu, bilimsel ekipten iki kişinin TPAO'dan olduğunu sözlerine ekledi.



Bu arada Doç. Dr. Derman Dondur, Gazimağusa Limanı'nda, direksiyonu sağ tarafta bulunan bir aracı kullanmayı denedi.