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Füze gemileri Türkiye yolunda

İmha edici füzeleri taşıyan Amerikan savaş gemileri, Türkiye’de görev yapmak için hazırlanıyor...

Füze gemileri Türkiye yolunda

İmha edici füzeleri taşıyan Amerikan savaş gemileri, Türkiye’de görev yapmak için hazırlanıyor...

04 Ekim 2011 Salı 07:45
Füze gemileri Türkiye yolunda
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Füze gemileri Türkiye yolunda

Füze kalkanı radarının bu yıl sonuna kadar Malatya Kürecik’te kurulması planlanırken, imha edici füzeleri taşıyan Amerikan savaş gemileri de Türkiye’de görev yapmak için hazırlanıyor.

NATO kaynaklarından edinilen bilgiye göre SM-2-Blok3B füzesi taşıyan AEGIS firkateynleri Doğu Akdeniz’de konuşlanacak. Füze kalkanı projesinde hedefin İran olduğu resmi ağızlar tarafından dile getirilmese de planlar bu ülkeden gelecek olası saldırıya göre yapılıyor.

NATO, Lizbon Zirvesi kararlarına uygun olarak Malatya Kürecik Köyü’nde kurulacak radar istasyonunun yanı sıra uydu, destekleyici radar istasyonları ve füze rampaları kurulması çalışmalarına başladı. ABD bu plan çerçevesinde İran’ı uzaydan gözetleyecek. Romanya’da Karadeniz kıyısına kurulacak SM3 füze rampası da hazırlıklarını tamamlamak için gün sayıyor.

ABD’ye ait SM2-Blok3B füzeleriyle havada füze vuran ve çok uzak menzilden füze hareketlerini izleyen, yörünge hesaplayan AEGIS radarı ile donatılmış savaş gemileri Doğu Akdeniz’de göreve başlama hazırlığı yapıyor. AEGIS firkateynleri sahip oldukları yüksek atış gücü ile Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda görev yapacak.

Limana yanaşmadan aylarca denizde görev yapabilen gemi çevre ülkelerdeki hareketliliği gözetleyecek. Gözetlenecek ülkenin (resmi olarak isim verilmese de bununla İran kast ediliyor) füze rampalarını ülkenin kuzeyine yerleştirmesi halinde, bu firkateynlerin radar menzil sorunu gündeme gelebilecek. Böyle bir durumda savaş gemilerinin Montrö Anlaşması kapsamında zaman zaman Karadeniz’e çıkmasının gündeme gelebileceği ileri sürülüyor.

ABD’nin Rus işgaline uğrayan Gürcistan’a insani yardım amaçlı olarak gönderdiği 75 bin tonluk Mercy askeri hastane gemisi Montrö Antlaşması’ndaki tonaj sınırı nedeniyle boğazları geçememişti. - AEGIS radarı taşıyan 8 bin 600 tonluk USS Mahan fırkateyni IDEF 2011 Uluslararası Savunma Fuarı kapsamında Mayıs 2011’de İstanbul’a gelmişti. Savunma Sanayii Müsteşarı Murat Bayar ile ABD’nin Ankara’nın Büyükelçisi Francis Ricciardone de gemiyi ziyaret etmişti.

Son Güncelleme: 04.10.2011 07:45
Anahtar Kelimeler:
AmerikaSavaşGemileriFüze
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