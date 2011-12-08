Futbolda Şiddet Yasası

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şike yasası ile ilgili değerlendirmede bulundu. Avusturya ziyareti öncesinde Gül, "Meclis düşünecek ve kanaatini o şekilde kullanacak" açıklamasında bulundu.



Cumhurbaşkanı Gül, Avusturya'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı’nda yaptığı basın toplantısında, “Kanaatlerim ve görüşlerim kamuoyunun da bildiği gibi açıktır. Bu çerçeve içerisinde yetkimi kullanarak yeniden görüşülmesi için meclise gönderdim. Kanun yapıcı meclistir, parlementodur. Parlomenta da anayasal demokrasi çerçevesinde görüşecek, düşünecek ve kannaatini o şekilde kullanacak. Bunlardan farklı anlamlar çıkartmanın faydası yok" şeklinde konuştu.