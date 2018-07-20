Fulham, Fabri için Beşiktaş'la anlaştı!

Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın, İspanyol kaleci Fabri konusunda Beşiktaş'la anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ta Fabri dönemi kapanıyor. 2 sezondur Siyah-Beyazlı ekibin forması giyen İspanyol kaleci, Premier Lig'in yolunu tutuyor.



Sky Sports'ta yer alan son dakika gelimesine göre; bu sezon Premier Lig'e yükselen Fulham, 30 yaşındaki kalecinin transferi konusunda Beşiktaş'la anlaşmaya çok yakın.



Haberde, Beşiktaş'a ödenecek bonservis konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmezken, deneyimli eldivenin kadroda yer alan bir diğer kaleci Marcus Betinelli ile rekabete gireceği belirtiliyor.



Beşiktaş'ın 8 milyon Euro'dan kapıyı açtığı Fabri için Fulham'ın bonservis bedeli olarak 6 milyon Euro ödeyeceği tahmin ediliyor.