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Fukuşima nükleer santrali rekor düzeyde radyasyon yaydı

Japonya'da Mart ayında yaşanan depremde hasar gören Fukuşima nükleer santralinin okyanusa rekor...

Fukuşima nükleer santrali rekor düzeyde radyasyon yaydı

Japonya'da Mart ayında yaşanan depremde hasar gören Fukuşima nükleer santralinin okyanusa rekor...

31 Ekim 2011 Pazartesi 14:33
Fukuşima nükleer santrali rekor düzeyde radyasyon yaydı
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Japonya'da Mart ayında yaşanan depremde hasar gören Fukuşima nükleer santralinin okyanusa rekor düzeyde radyasyon yaydığı belirtildi.

Fransa merkezli Radyolojik Koruma ve Nükleer Güvenlik Enstitüsü’nün yaptığı çalışmaya göre, Mart ayındaki deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketi nedeniyle büyük hasar gören Fukuşima nükleer santrali, okyanuslara bugüne kadar tespit edilen en yüksek miktarda radyasyon bulaştırdı.

Yapılan çalışmaya göre, Fukuşima nükleer santralinden okyanusa boşalan radyoaktif sezyum, santralin işletmecisi Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) şirketinin açıkladığının 20 katı. Enstitü, Fukuşima’dan okyanusa karışan sezyum 137 miktarını 27 bin tera bekerel olarak açıkladı.

TEPCO’nun nükleer santralden atmosfere karıştığını belirttiği radyasyon miktarının da açıklanan rakamın iki katı olabileceği belirtiliyor.

Son Güncelleme: 31.10.2011 14:33
Anahtar Kelimeler:
JaponyaFukuşimaRadyasyonNükleerSantral
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