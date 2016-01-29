Fukuşima Nükleer Felaketi

JAPONYA'DA TAKAHAMA NÜKLEER SANTRALİ YENİDEN FAALİYETE GEÇTİ

Japonya'nın güneyindeki Fukui eyaletinde bulunan Takahama nükleer santrali yeniden faaliyete geçti.

Kyodo ajansının haberinde, Kansai Elektrik Şirketi'nin işlettiği santralin yeniden faaliyete geçtiği belirtildi.

Takahama nükleer santralindeki 3 numaralı reaktörün çalışmaları geçen mayıs ayında durdurulmuştu.

Japonya'nın kuzeydoğusunda 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğünde deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya yol açmıştı.

Fukuşima felaketi, Rusya'da 25 yıl önce yaşanan Çernobil'den sonra en büyük nükleer felaket olarak gösteriliyor. Olay sonrası 50 nükleer reaktörün faaliyetinin durdurulduğu ülkede, şu ana kadar sadece 4 reaktörün yeniden çalışmasına onay verilmişti.