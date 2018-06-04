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Fuego Yanardağı Patlayınca Guatemala Cehennemi Yaşadı

Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı'nın patlaması ile birlikte ortaya çıkan lav denizi çevrede bulunan köyleri adeta yuttu.

Fuego Yanardağı Patlayınca Guatemala Cehennemi Yaşadı

Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı'nın patlaması ile birlikte ortaya çıkan lav denizi çevrede bulunan köyleri adeta yuttu.

04 Haziran 2018 Pazartesi 21:22
Fuego Yanardağı Patlayınca Guatemala Cehennemi Yaşadı

Fuego Yanardağı Patlayınca Guatemala Cehennemi Yaşadı: 25 Ölü

Guatemala'da bulunan Fuego Yanardağı'nın patlaması ile birlikte ortaya çıkan lav denizi çevrede bulunan köyleri adeta yuttu. Yetkililer El Rodeo köyündeki 25 kişinin yanarak feci şekilde can verdiğini açıkladı.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da Fuego Yanardağı'nın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, 25 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

FUEGO YANARDAĞI'NDAN ÇIKAN LAVLAR ÇEVRE KÖYLERİ YUTTU

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BBC'nin haberine göre, başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı'ndan havaya, kaya, duman ve kül püskürdü.Ulusal Felaket Yönetim Kurumundan yapılan açıklamada, bir lav nehrinin El Rodeo köyündeki evleri yok ettiğini ve içindeki insanları yaktığı belirtildi.Felakette en az 25 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilirken, hayatını kaybedenler arasında yardım görevlilerinin ve çocukların da bulunduğu bildirildi.u.

DEVLET BAŞKANI MORALES: EN AZ ÜÇ BÖLGEDE YIKIM VAR

Devlet Başkanı Jimmy Morales, "En az üç bölgede yıkım olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullanarak, ulusal acil durum planının uygulandığını açıkladı.Halka kül yağmuru nedeniyle maske takmaları çağrısında bulunuldu.

BÖLGEDE KÜL YAĞMURU DEVAM EDİYOR

CNN'nin haberine göre, Guatemala'da Doğal Afetler Ajansı ölü sayısını doğruladı ve yanardağa yakın yerlerde ikamet edenlere bölgeyi tahliye etmeleri çağrısı yaptı. CONRED Direktörü Sergio Garcia Cabanas, yanardağ patlamasından toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiğini belirtti. Cabanas, 3 bin 100 kişinin evlerinden tahliye edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

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