banner283
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589
Trafik Kazasında 28 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı!
Girne'de motosiklet kazası!
Kızılay Derneği tarafından ada genelinde ramazan gıda kolileri dağıtıldı
1000 İHTİYAÇ SAHİBİ AİLEYE ULAŞILDI
Motosiklet kazasında yaralanan genç için acil kan aranıyor
Son Dakika
ÇOK ACİL KAN ARANIYOR
Motosiklet kazası
MOTOSİKLET KAZASI
banner282

Fuego Yanardağı'nda Sıcak Kaya ve Tortu Akıntısı!

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'ndan sıcak kaya ve tortu akmaya başladığı bildirildi.

Fuego Yanardağı'nda Sıcak Kaya ve Tortu Akıntısı!

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'ndan sıcak kaya ve tortu akmaya başladığı bildirildi.

10 Haziran 2018 Pazar 09:25
Fuego Yanardağı'nda Sıcak Kaya ve Tortu Akıntısı!

Guatemala'daki Fuego Yanardağı'ndan sıcak kaya ve tortu akmaya başladığı bildirildi.

Guatemala Sismoloji ve Volkanoloji Enstitüsü, çamur, su ve volkanik maddeden oluşan akıntının, yağmurlar tarafından beslendiğini ve geçtiği vadilerde ağaçları yok ettiğini bildirdi.

Enstitünün Başkanı Eddy Sanchez, faaliyeti azalsa bile Fuego Yanardağı'nın oluşturduğu risklerin devam ettiğini söyledi.

Akıntının Panaleon Nehri'nde su seviyesini yükseltmesi nedeniyle Santa Lucia Cotzumalguapa bölgesinden 72 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

banner277
Patlamadan sonra kaybolanları resmi arama çalışmaları dün sona ererken, San Miguel Los Lotesdahil bazı bölgelerde gönüllülerin kayıpları aramayı sürdürdüğü ifade edildi.

Guatemala'da 4 binden fazla kişi, geçen haftaki patlamadan bu yana barınaklarda kalıyor.

Ülkede 110 kişinin hayatını kaybettiği afete karşı yetkililerin zamanında önlem almadığı gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Yetkililerin, yanardağdaki hareketliliği geçen pazar sabahı fark ettiği ancak tahliye kararı almadığı belirtiliyor.

Yanardağdaki patlamalardan 1,7 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyor.

banner288
Son Güncelleme: 10.06.2018 12:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nikaragua'da Hükümet Karşıtı Protestolar...
Nikaragua'da Hükümet Karşıtı Protestolar...
Japonya'da Hızlı Trende Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü
Japonya'da Hızlı Trende Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü
Putin, Trump İle Görüşmeye Hazır!
Putin, Trump İle Görüşmeye Hazır!
Trudeau'nun vergi açıklamalarına Trump'tan tepki
Trudeau'nun vergi açıklamalarına Trump'tan tepki
G7 Zirvesi 2019'da Fransa'da yapılacak...
G7 Zirvesi 2019'da Fransa'da yapılacak...
Çin’de ŞİÖ zirvesi
Çin’de ŞİÖ zirvesi
Kerkük'te Türkmenlerin başlattıkları 28 günlük gösteri sona erdi
Kerkük'te Türkmenlerin başlattıkları 28 günlük gösteri sona erdi
Trump'tan Kanada Başbakanı Trudeau'ya tepki
Trump'tan Kanada Başbakanı Trudeau'ya tepki
Kanada'da Kudüs Günü mitingi
Kanada'da Kudüs Günü mitingi
Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi sona erdi
Kanada'daki G7 Liderler Zirvesi sona erdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim