banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93517
ALTIN
205.690
DOLAR
5.2738
STERLİN
6.7163
EURO
5.9499
Sungur 9 ay hapis yatacak
Sungur 9 ay hapis yatacak
Kalamar hırsızları 6 ay hapis yatacak
Kalamar hırsızları 6 ay hapis...
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
Sürek tutuklu yargılanacak
Sürek tutuklu yargılanacak
banner282
Flaş Haber
Çok acil kan aranıyor
Kapat

Fransız Yetkili "casusluk Şüphesiyle" Gözaltına Alındı

Paris, 27 Kasım 18 : Fransız Senatosunun bir çalışanı, Kuzey Kore için

Fransız Yetkili "casusluk Şüphesiyle" Gözaltına Alındı

Paris, 27 Kasım 18 : Fransız Senatosunun bir çalışanı, Kuzey Kore için

27 Kasım 2018 Salı 14:20
Fransız Yetkili
Paris, 27 Kasım 18 : Fransız Senatosunun bir çalışanı, Kuzey Kore için "casusluk yaptığı" gerekçesiyle gözaltına alındı.
Bir yargı yetkilisi, Fransız Senatosunda üst düzey bir memurun, mart ayından bu yana yürütülen soruşturma kapsamında, "milletin temel çıkarlarına zarar verebilecek yabancı bir ülkeye bilgi toplayıp teslim ettiği" şüphesiyle gözaltına alındığını belirtti.
Yetkili, gözaltına alınan Benoit Quennedey isimli kişinin Kuzey Kore için casusluk yaptığından şüphelenildiğini doğruladı.
Quennedey\'in, soruşturmayı yürüten Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSİ) tarafından sorgulandığı ve evinin arandığı kaydedildi.
Delga yayınevinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Quennedey\'in, Fransız-Kore Dostluk Derneği Başkanı olarak son yıllarda birçok kez Kuzey Kore\'yi ziyaret ettiği ve Kuzey Kore hakkında kitap yazdığı aktarıldı.
(AA/ÖZ/ŞEB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin’de Bebeklerin Genetiğinin Değiştirildiği İddiasına Soruşturma
Çin’de Bebeklerin Genetiğinin Değiştirildiği İddiasına Soruşturma
Unesco, Kuzey Ve Güney Kore'nin Ortak Mirasını Listeye Aldı
Unesco, Kuzey Ve Güney Kore'nin Ortak Mirasını Listeye Aldı
"hodgkin Lenfomada İmmüno-onkolojiyle Yüzde 70 Başarı"
California'daki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
California'daki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor
Bm'den Venezuela'ya 9,2 Milyon Dolarlık Yardım
Bm'den Venezuela'ya 9,2 Milyon Dolarlık Yardım
Japonya, ABD'den 100 F-35 daha sipariş edecek
Japonya, ABD'den 100 F-35 daha sipariş edecek
Kolombiya’da Köprü İnşaatı Kazası: 5 Ölü
Kolombiya’da Köprü İnşaatı Kazası: 5 Ölü
Japonya'da çiftlik evinde 6 ceset bulundu
Japonya'da çiftlik evinde 6 ceset bulundu
Suudi Arabistan İle İngiltere Hava Tatbikatı Düzenliyor
Suudi Arabistan İle İngiltere Hava Tatbikatı Düzenliyor
Trump'tan Yeni Uluslarası Televizyon Kanalı Kurma Çıkışı
Trump'tan Yeni Uluslarası Televizyon Kanalı Kurma Çıkışı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim