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23 Şubat 2017 Perşembe 15:18

Fransız Okullarında Pedofili Vakaları

Fransa'da artan pedofili olaylarına karşı yeni yasal düzenlemelerin uygulanmasıyla kamu görevlerinden uzaklaştırılanların sayısı arttı.

Fransız Okullarında Pedofili Vakaları
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EĞİTİM BAKANLIĞI, 2016 YILINDA 30 ÖĞRETMENİN PEDOFİLİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ SUÇLARI NEDENİYLE BAKANLIKLA İLİŞİĞİNİN KESİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Paris, 23 Şubat 17 : Fransa'da artan pedofili olaylarına karşı yeni yasal düzenlemelerin uygulanmasıyla kamu görevlerinden uzaklaştırılanların sayısı arttı.

Fransa Eğitim Bakanlığı geçen yıl 30 öğretmenin pedofili veya çocuk pornografisi suçları nedeniyle bakanlıkla ilişiğinin kesildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2016 yılı boyunca yapılan soruşturma sonrası "30 öğretmenin kurumla ilişiğinin kesildiği, 10 öğretmenin de açığa alındığı" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, eğitim ve adalet bakanlıkları arasında yürütülen yakın işbirliği sayesinde pedofili vakaları ile ilgili soruşturmaların hızlandığı ve şüpheli kişiler hakkındaki işlemlerin zamanında yapılmasının sağlandığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, Fransa genelinde devlete ait ve özel okullarda olmak üzere toplam 41 öğretmenin bakanlıkla ilişiğinin kesildiği, bunlardan 30'unun pedofili veya çocuk pornografisi suçu, diğerlerinin ise yüz kızartıcı suç işlediğinin belirlendiği kaydedildi.

Villefontaine kentindeki bir okulun müdürü hakkında 2015 yılında ortaya atılan iddialar ülke gündemini günlerce meşgul etmişti. Okuldaki 14 öğrencinin suç duyurusunda bulunduğu okul müdürünün, önceki yıllarda başka okullarda da benzer suçlara karıştığı, bu suçların yargıya taşındığı belirtilmişti. Hakkındaki suçlama ve yargı kararlarının Eğitim Bakanlığına iletilmemesi nedeniyle müdürün görevine devam ettiği ortaya çıkmıştı.

Bu olay sonrası, Fransa'da okullarda artan çocuk istismarı vakalarına karşı geçen yıl yeni bir yasa çıkarılmıştı.

Eğitim ve adalet bakanlıkları arasında daha yakın işbirliği sağlayan düzenleme ile şüpheli ve sabıka kaydı olan öğretmenlerin kontrol ve takibi yapılabiliyor. Düzenleme sonrası yaklaşık 360 bin öğretmenin adli sicil kaydının incelendiği açıklandı.

(AA/AK/FEZ)

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