Fransız Kasaplardan “vegan Militanlar” Tepkisi

Paris,27Haziran 18 (.):Fransız kasaplar hükümete bir mektup yazarak militan veganlara karşı koruma talep etti ve onları ülkenin et kültürüne zarar vermeye çalışmakla suçladı.Fransa Kasaplar Federasyonu çok sayıda kasabın duvarlarına et karşıtı grafiti yapıldığını, dükkanların taşlandığını açıkladı. Son aylarda 15 kasaba da sahte kan fırlatıldı.Federasyon başkanı Jean-François Guihard\'ın kaleme aldığı mektupta saldırılar terörizme benzetildi:



Paris,27Haziran 18 (.):Fransız kasaplar hükümete bir mektup yazarak militan veganlara karşı koruma talep etti ve onları ülkenin et kültürüne zarar vermeye çalışmakla suçladı.



Fransa Kasaplar Federasyonu çok sayıda kasabın duvarlarına et karşıtı grafiti yapıldığını, dükkanların taşlandığını açıkladı. Son aylarda 15 kasaba da sahte kan fırlatıldı.



Federasyon başkanı Jean-François Guihard\'ın kaleme aldığı mektupta saldırılar terörizme benzetildi:

"Bu insanlar Fransız kültürünün bir kısmını tamamen yok etme amacıyla terör tohumları ekmeye çalışıyor. Veganlar kendi yaşam tarzları ve hatta ideolojilerini halkın geri kalanına empoze etmeye çalışıyor.”



Medyanın da vegan yaşam tarzını abrattığını savunan Guihard, “ Bırakın Fransız halkı ne istiyorsa yesin” dedi.



2016\'da yapılan bir ankette, Fransa’da vejetaryen oranının yüzde 3 olduğu ortaya çıkmıştı.



(BBC/EURONEWS/FG)

