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Fransız Kamu Şirketlerine "tramvay Hattı" Tepkisi

Paris, 14 Haziran 18 (.): Fransız kamu şirketlerinin, Kudüs ile İsrail\'in yasa dışı yerleşim birimlerini birbirine bağlayacak tramvay hattının inşaatını üstlenmeleri tepkiyle karşılandı.

Fransız Kamu Şirketlerine "tramvay Hattı" Tepkisi

Paris, 14 Haziran 18 (.): Fransız kamu şirketlerinin, Kudüs ile İsrail\'in yasa dışı yerleşim birimlerini birbirine bağlayacak tramvay hattının inşaatını üstlenmeleri tepkiyle karşılandı.

14 Haziran 2018 Perşembe 07:32
Fransız Kamu Şirketlerine

Paris, 14 Haziran 18 (.): Fransız kamu şirketlerinin, Kudüs ile İsrail\'in yasa dışı yerleşim birimlerini birbirine bağlayacak tramvay hattının inşaatını üstlenmeleri tepkiyle karşılandı.
Aralarında Fransa-Filistin Dayanışma Derneği, Genel İş Konfederasyonu, Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu ve İnsan Hakları Birliğinin de bulunduğu çok sayıda kuruluş, yayınladıkları ortak bildiriyle, Fransız kamu şirketlerinin, Kudüs ile İsrail\'in yasa dışı yerleşim birimlerini birbirine bağlayacak tramvay hattının inşaatını üstlenmesine tepki gösterdi.
Bildiride, Fransa hükümetinin, ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıma kararına karşı çıktığı hatırlatılarak, "Bugün yayınladığımız bir rapor, Alstom, Egis ve Systra isimli üç kamu şirketinin, Kudüs\'te tramvay inşasında rol aldıklarını ortaya çıkarmıştır." ifadesine yer verildi.
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İsrail\'in işgal ve ilhak politikasının bir aracı olduğu belirtilen projeyle, Batı Kudüs ile Doğu Kudüs\'teki yasa dışı İsrail yerleşim birimlerini birbirine bağlama amacı güdüldüğü vurgulanan bildiride, bunun uluslararası hukukun açık biçimde ihlal edilmesi anlamına geldiği bildirildi.
"Doğu Kudüs\'ün işgali ve İsrail devleti tarafından ilhakı, BMGK\'nın çok sayıda kararında da belirtildiği gibi uluslararası hukuka aykırıdır." ifadesinin kullanıldığı bildiride, üç Fransız kamu şirketinin bu işgal ve ilhak faaliyetine katıldığının ortaya çıkarıldığı ve hükümetin uluslararası yükümlülükler gereği üzerine düşeni yerine getirmesi gerektiği belirtildi.
İsrail\'in Filistinlilere ait topraklarda uluslararası hukuka aykırı olarak yürüttüğü inşaat faaliyetlerine yer verilen 20 sayfalık bildiride ayrıca, Fransız şirketlerinin önemli roller üstlendiği iki projeye de atıfta bulunuldu. Batı Kudüs\'te eski Osmanlı tren istasyonundan Doğu Kudüs\'te Zeytin Dağı\'na uzanan teleferiğin çok sayıda yasa dışı yerleşim birimine uğradığı belirtilerek, bu projenin UNESCO tarafından da kınandığı kaydedildi. Raporda, Fransız kamu şirketlerinin yapımında yer aldığı bir başka yasa dışı projenin ise Tel Aviv ve Kudüs arasında planlanan hızlı tren hattı olduğu bilgisine yer verildi.
(AA/TUĞ/ÖK)
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