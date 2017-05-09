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09 Mayıs 2017 Salı 15:41

Fransız Alplerinde Çığ Faciası: 3 Ölü

Fransız Alplerinde çığ düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fransız Alplerinde Çığ Faciası: 3 Ölü
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Paris, 9 Mayıs 17 : Fransız Alplerinde çığ düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Savoie Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde 3 bin metre yüksekliğindeki Bonneval-sur-Arc mevkisinde çığ düştüğü ve 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Çığ altında hala 1 kişinin olabileceğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kayak sezonu başladığından bu yana Alpler ve Pireneler bölgesinde şimdiye kadar 14 çığ vakası yaşanmış ve toplam 7 kişi ölmüştü.

Geçen sezon ise 45 çığ vakası 21 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.

(AA/ DOĞ/GUR)

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