Fransız Alplerinde Çığ Faciası: 3 Ölü

Paris, 9 Mayıs 17 : Fransız Alplerinde çığ düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Savoie Valiliğinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde 3 bin metre yüksekliğindeki Bonneval-sur-Arc mevkisinde çığ düştüğü ve 3 kişinin öldüğü belirtildi.
Çığ altında hala 1 kişinin olabileceğini ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Kayak sezonu başladığından bu yana Alpler ve Pireneler bölgesinde şimdiye kadar 14 çığ vakası yaşanmış ve toplam 7 kişi ölmüştü.
Geçen sezon ise 45 çığ vakası 21 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.
(AA/ DOĞ/GUR)