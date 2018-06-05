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Fransız Yüzücü Lecomte Japonya’dan ABD’ye Doğru Kulaç Atıyor...

Fransız yüzücü Ben Lecomte, altı aydan uzun sürecek rekor denemesine başladı.  Büyük Okyanus'u (Pasifik) yüzerek geçen ilk insan olmayı hedefleyen Lecomte, Japonya kıyılarından ABD’nin batı kıyılarına doğru kulaç atıyor. 

Fransız Yüzücü Lecomte Japonya’dan ABD’ye Doğru Kulaç Atıyor...

Fransız yüzücü Ben Lecomte, altı aydan uzun sürecek rekor denemesine başladı.  Büyük Okyanus'u (Pasifik) yüzerek geçen ilk insan olmayı hedefleyen Lecomte, Japonya kıyılarından ABD’nin batı kıyılarına doğru kulaç atıyor. 

05 Haziran 2018 Salı 09:21
Fransız Yüzücü Lecomte Japonya’dan ABD’ye Doğru Kulaç Atıyor...

 Fransız yüzücü Ben Lecomte, altı aydan uzun sürecek rekor denemesine başladı.  Büyük Okyanus'u (Pasifik) yüzerek geçen ilk insan olmayı hedefleyen Lecomte, Japonya kıyılarından ABD’nin batı kıyılarına doğru kulaç atıyor. 

51 yaşındaki Lecomte, günde sekiz saat yüzerek altı aydan uzun bir süre içinde ABD'nin batı kıyısına ulaşmayı hedefliyor.  

Lecomte'ın rekor denemesi boyunca günlük rutini hep aynı kalacak. Sekiz saat boyunca yüzecek ve sonra tekneye çıkacak, yemek yiyecek ve dinlenecek.  Enerji seviyesini yüksek tutmak için günde sekiz bin kalori tüketmesi gerekecek.

Ben Lecomte, yol boyunca köpek balıkları, fırtınalar, denizanası sürüleri ve soğuk deniz suyu gibi tehlikelerle karşılaşacak.

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Lecomte rekor denemesiyle iklim değişikliği konusundaki farkındalığı arttırmayı amaçlıyor.. Fransız yüzücüye, 9 bin kilometrelik güzergah boyunca biliminsanlarından oluşan bir ekip de eşlik edecek.

Uzmanlar bu süreçte, okyanustaki plastik birikintisini, aşırı egzersizin kalp üzerindeki etkilerini ve Fukuşima Nüklear Santrali faciasının okyanusu nasıl etkilediğini gözlemleyecek.

Lecomte 1998'de Atlantik Okyanusunu 73 günde 6,400 kilometre boyunca yüzerek bunu başaraan ilk insan olmuştu. Lecomte'un Fransa kıyılarına ulaştığındaki ilk sözleri "Bir daha asla" olmuş, ama kısa süre sonra yeni bir rekor denemesinin hazırlıklarını yapmaya başlamıştı. 

 

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Son Güncelleme: 05.06.2018 12:33
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