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Fransız ve İngiliz balıkçılar arasında deniz tarağı savaşı

Fransız balıkçılar, Normandiya kıyılarında deniz tarağı avlayan İngiliz balıkçıları görünce teknelerini ve canlarını tehlikeye atarak uzaklaştırdı. Kavga anları kameralara yansıdı.

Fransız ve İngiliz balıkçılar arasında deniz tarağı savaşı

Fransız balıkçılar, Normandiya kıyılarında deniz tarağı avlayan İngiliz balıkçıları görünce teknelerini ve canlarını tehlikeye atarak uzaklaştırdı. Kavga anları kameralara yansıdı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 20:23
Fransız ve İngiliz balıkçılar arasında deniz tarağı savaşı

Fransız balıkçılar, Normandiya kıyılarında deniz tarağı avlayan İngiliz balıkçıları görünce teknelerini ve canlarını tehlikeye atarak uzaklaştırdı. Kavga anları kameralara yansıdı.

1 Ekim'de başlayacak av sezonunun açılmasını beklerken Fransa kıyılarının İngiliz balıkçılar tarafından tahrip edilmesine daha fazla katlanamayan Fransız balıkçılar, 1 Ağustos'tan itibaren avlanmaya başlayan İngilizleri kovalamak için kolları sıvadı.

Teknelerle birbirlerine girdiler

Fransızlar gece yarısı İngiliz balıkçıların Normandiya kıyılarına girmesini engellemek için nöbet tutmaya başladı. İngilizler, Fransa kıyılarına yaklaşmak için ısrar edince iki taraf teknelerle birbirlerine girdi. Olay, Fransız sahil güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bastırıldı. İngiliz denizciler Fransa kıyılarından 20 deniz mili uzaklaşarak avlanmaya devam etti.

Gastronomik yemek kültürünün vazgeçilmez bir parçası olan deniz tarağı, Büyük Britanya Adası'nı Fransa'dan ayıran Manş Denizi'nin iki kıyısında yoğun olarak bulunuyor. Fransız yasaları 15 Mayıs'tan 1 Ekim'e kadar deniz tarağı avını yasaklıyor.

Deniz tarağı, olgunluk çağına Manş Denizi'nde 2 yılda, Atlantik Okyanusu'nda 3 yılda geliyor. Ancak Fransa, çok yüksek fiyattan alıcı bulan deniz tarağının neslinin tükenmesine engel olmak için av yasağı uygulayan tek ülke.

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