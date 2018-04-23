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Fransız Polisinden Üniversitelere Tahliye Operasyonu

Fransız polisi, öğrencilerin eğitim reformunu protesto etmek amacıyla blokaj uyguladığı iki üniversiteye operasyon düzenledi.

Fransız Polisinden Üniversitelere Tahliye Operasyonu

Fransız polisi, öğrencilerin eğitim reformunu protesto etmek amacıyla blokaj uyguladığı iki üniversiteye operasyon düzenledi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:04
Fransız Polisinden Üniversitelere Tahliye Operasyonu

 Fransız polisi, öğrencilerin eğitim reformunu protesto etmek amacıyla blokaj uyguladığı iki üniversiteye operasyon düzenledi.

Kamu yayıncısı France Info'da yer alan habere göre polis, şubat ayından beri blokaj nedeniyle eğitimin yapılamadığı Montpellier kentindeki Paul Valery Üniversitesini sabah saatlerinde operasyon düzenleyerek tahliye etti.

Sabah erken saatlerinde binaya giren güvenlik güçleri, güvenlik önlemi alarak, üniversite binalarında hasar tespiti yaptı.

Tatil dönemi olması nedeniyle üniversitede az sayıda öğrenci bulunuyordu.

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Polis, ülkenin güneyindeki Grenoble Alpes Üniversitesinin bir bölümünü işgal eden öğrencilere yönelik de operasyon düzenledi.

Üniversite binasının girişini kapatan yaklaşık 40 öğrenci, gözaltına alınırken sınavların düzenlenmesi için giriş kontrolleri başlatıldı.

Fransa'da şubat ayında Ulusal Meclis'ten geçirilen eğitim reformu ve üniversiteye girişle ilgili değişiklikler, ülke genelinde tepki çekiyor.

Değişikliğe tepki gösteren öğrenciler, çok sayıda üniversite ve fakülte binasını işgal ederek yasanın iptalini istiyor.

Fransız polisi, daha önce de Paris'teki Sorbonne Üniversitesi ve Paris-1 Üniversitesine bağlı Tolbiac kampüsüne operasyon düzenlemiş ve tahliye etmişti.

Son Güncelleme: 23.04.2018 17:34
Anahtar Kelimeler:
FransızPolisöğrenciOperasyon
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