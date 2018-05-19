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Fransız askerlerinden terör örgütü YPG/PKK'ya topçu desteği

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren Fransız özel kuvvetleri, Suriye'nin Irak sınırında teröristlerin işgalindeki bölgeye altı topçu bataryası kurdu

Fransız askerlerinden terör örgütü YPG/PKK'ya topçu desteği

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren Fransız özel kuvvetleri, Suriye'nin Irak sınırında teröristlerin işgalindeki bölgeye altı topçu bataryası kurdu

19 Mayıs 2018 Cumartesi 21:21
Fransız askerlerinden terör örgütü YPG/PKK'ya topçu desteği

Fransız askerlerinden terör örgütü YPG/PKK'ya topçu desteği

Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren Fransız özel kuvvetleri, Suriye'nin Irak sınırında teröristlerin işgalindeki bölgeye altı topçu bataryası kurdu

Yerel kaynaklara göre, YPG/PKK'ya destek veren Fransız askerleri, Deyrizor ilinin Iraksınırındaki Baguz köyünün kuzeyine altı topçu bataryası kurarak atışlar yaptı.

Saha operasyonlarında YPG/PKK ile çalışan Fransız askerleri, son dönemde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç, Haseke, Ayn İsa ve Rakka'daki varlığını artırıyor.

FRANSIZ ASKERLERİNİNSURİYE'DEKİ DURUMU

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Fransız haber ajansı AFP, 9 Haziran 2016'da Fransa Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Fransız özel kuvvetlerinin (COS) Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK kontrolündeki bölgelerde görev yaptığını bildirmişti.

Bu kuvvetler kayıtlarda Irak'ta konuşlu görünse de sık sık Simelka sınır kapısından Suriye'ye giriyor.

Terör örgütüyle iş birliği yapan Fransız özel kuvvetlerinin sahada 2 yıldır bulunan personeli dışında bu ülkenin Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1. Deniz Piyade Paraşütçü Piyade Alayı (1er RPIMa) ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Paraşüt Komando (CPA 10) birlikleri Suriye'de faaliyet gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:
FransızAskerPKKTopDesteği
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