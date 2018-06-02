Fransız aşırı sağcı parti adını değiştirdi

Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen, gelecek yıl yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde partisi Ulusal Cephenin (Front National) ismini Ulusal Birlik (Rassemblement National) olarak değiştirdi.
02 Haziran 2018 Cumartesi 06:52
Le Pen, partisinin Lyon'daki kongresinde Avrupa Parlamentosu seçimlerinin kampanyasını başlatırken, partisinin yeni adını ve logosunu da kamuoyuna açıkladı.
Partinin adının değiştirilmesi için üyeler arasında yapılan oylamada delegelerin yaklaşık yüzde 81'inin Ulusal Birlik (RA) ismi lehine görüş bildirdiği belirtildi.
Marine Le Pen'in, 1972 yılında babası Jean-Marie Le Pen tarafından kurulan partinin adını değiştirmesi, partinin daha geniş bir seçmen kitlesine hitap etme isteğinin bir ifadesi olarak yorumlandı.
Ulusal Cephe (FN) 2014'te yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde bütün partileri geride bırakarak birinci olmuştu. Ancak Le Pen, bu seçimlerdeki başarısının adından 2017 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2'nci turunda Cumhuriyet Yürüyüşü (EM) Partisi adayı Emmanuel Macron'a açık farkla mağlup olmuştu.
Son Güncelleme: 02.06.2018 11:44