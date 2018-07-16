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Fransız aktör Gerard Depardieu’ya Rusya’da vergi kıskacı

Fransa’da varlık vergisi ödememek için Rus vatandaşlığına geçen Gerard Depardieu'ye Rusya’da vergi ödemediği için haciz kararı çıkarken, ünlü aktörün haczedilecek mal varlığının bulunmaması nedeniyle dava düştü.

Fransız aktör Gerard Depardieu’ya Rusya’da vergi kıskacı

Fransa’da varlık vergisi ödememek için Rus vatandaşlığına geçen Gerard Depardieu'ye Rusya’da vergi ödemediği için haciz kararı çıkarken, ünlü aktörün haczedilecek mal varlığının bulunmaması nedeniyle dava düştü.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:50
Fransız aktör Gerard Depardieu’ya Rusya’da vergi kıskacı

Fransa’da varlık vergisi ödememek için Rus vatandaşlığına geçen Gerard Depardieu'ye Rusya’da vergi ödemediği için haciz kararı çıkarken, ünlü aktörün haczedilecek mal varlığının bulunmaması nedeniyle dava düştü.

Rusya Federasyonu’na bağlı Mordovya Cumhuriyeti’nde bulunan Federal İcra Dairesinden yapılan açıklamada, Fransa’da varlık vergisi ödememek için Rus vatandaşlığına geçen Depardieu'ye Rusya’da vergi ödemediği için haciz kararı verildi. 

Ancak Depardieu'nun Rusya’da mal varlığının bulunmaması nedeniyle davanın düştüğü belirtilen açıklamada, oyuncunun Rusya’da bulunan vergi borcunun miktarına ilişkin detay paylaşılmadı.

Fransa’da varlık vergisinin yükselmesi nedeniyle geçmişte Belçika’ya taşınan Depardieu, 2013 yılında da Rusya vatandaşlığını almıştı. 69 yaşındaki Depardieu, bir süre önce yaptığı açıklamada, Cezayir’e taşınma kararı aldığını söylemişti.

 

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Son Güncelleme: 16.07.2018 18:18
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