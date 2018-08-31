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Fransız Aktör Depardieu'ye Cinsel Saldırı Suçlaması

 Fransız aktör Gerard Depardieu hakkında "tecavüz" ve "cinsel taciz" suçlamalarıyla ön soruşturma açıldı.

Fransız Aktör Depardieu'ye Cinsel Saldırı Suçlaması

 Fransız aktör Gerard Depardieu hakkında "tecavüz" ve "cinsel taciz" suçlamalarıyla ön soruşturma açıldı.

31 Ağustos 2018 Cuma 08:32
Fransız Aktör Depardieu'ye Cinsel Saldırı Suçlaması

 Fransız aktör Gerard Depardieu hakkında "tecavüz" ve "cinsel taciz" suçlamalarıyla ön soruşturma açıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı, 69 yaşındaki Depardieu hakkında "tecavüz" ve "cinsel taciz" suçlamalarıyla ön soruşturma başlattı.

Haberlerde, soruşturmanın Depardieu tarafından tecavüze ve cinsel tacize uğradığını öne süren 22 yaşındaki komedyen kadınının 27 Ağustos'ta Aix-en-Provence Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla açıldığı belirtildi.

Depardieu'nün avukatı Herve Temime, basına yaptığı açıklamada, müvekkilinin masum olduğunu savunarak basının ön soruşturmadan haberdar olmasını inanılmaz bulduğunu kaydetti. Temime, "Gerard Depardieu ile uzun uzun görüştüm. Onun masum olduğunun ortaya çıkacağına kesinlikle inanıyorum." diye konuştu.

Fransa’da varlık vergisinin yükselmesi nedeniyle geçmişte Belçika’ya taşınan Depardieu, 2013 yılında da Rusya vatandaşlığını almıştı. Depardieu, bir süre önce yaptığı açıklamada, Cezayir’e taşınma kararı aldığını söylemişti.

Depardieu, küçük bir gezici tiyatroyla başladığı oyunculuk kariyerinde Bertrand Blier'nin "Les Valseuses (1971)" filmiyle başrole yerleşti. Bundan sonra ise dramadan maceraya, komediden tarihi filmlere tüm türlerde performansını sergiledi.

Yalnız Fransız sinemasında değil İtalyan, Rus, Alman ve Orta Asya sinemalarında da boy gösteren Depardieu sanat filmlerinde yer aldığı kadar gişe filmlerinin sevilen karakterlerini canlandırdı. Depardieu, sinema tarihine adını yazdırmış ustalarla çalıştı. Truffaut'nun yönettiği "Son Metro" (Le Derniere Metro-1980) Oscar ve Altın Küre'de Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü'ne aday gösterilirken, Depardieu'ya En İyi Erkek Oyuncu Cesar'ını getirmişti.

Oyunculuğun yanı sıra kamera arkasına da geçen Depardieu, Moliere'in Tartüf'ünü sinemaya aktarmış ve ortak yönetmenliğini üstlendiği iki film çekmişti.

Son Güncelleme: 31.08.2018 11:40
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