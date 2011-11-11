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Fransa'nın A'sı gitti geldi

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, bazı müşterilerine yolladığı notta Fransa'nın AAA olan notunu kırdığını...

Fransa'nın A'sı gitti geldi

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, bazı müşterilerine yolladığı notta Fransa'nın AAA olan notunu kırdığını...

11 Kasım 2011 Cuma 11:39
Fransa'nın A'sı gitti geldi
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Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, bazı müşterilerine yolladığı notta Fransa'nın AAA olan notunu kırdığını bildirdi. Yaklaşık 2 saat sonra olayın farkına varan S&P, teknik bir sorun yaşandığını belirtti. Fransa olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kredi derelendirme kuruluşu Standard and Poor’s'tan (S&P) Euro Bölgesi borç krizinin zirve yaptığı bir dönemde tarihi bir 'hata' geldi. S&P, bazı müşterilerine yolladığı bilgilendirme notunda Fransa'nın kredi notunu kırdığını duyurdu.

Yaklaşık iki saat sonra olayın farkına varan S&P, olayın teknik bir hatadan kaynaklandığını ve aslında Fransa’nın AAA olan notunda ve durağan görünümünde bir değişiklik olmadığını kaydetti. Kuruluş, olay hakkında inceleme başlattıklarını duyurdu. S&P'nin bu hatası, Fransa’yı ayağa kaldırdı. Fransız piyasa düzenleyicisi AMF, konuyla ilgili soruşturma açtı.

Fransa Maliye Bakanı François Baroin ise Avrupalı düzenleyici kuruluşlarından şok yaratan olay hakkında soruşturma açmasını istedi.

S&P'nin açıklaması, Fransız piyasalarında dalgalanmalara neden oldu. Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi hızla çeyrek puan yükseldi ancak haberin doğru olmadığı anlaşılınca tansiyon düştü. S&P'nin bu 'hata'sı Avrupa'ya yeni bir koz vermiş oldu. Avrupa Birliği, bir süredir, kredi derecelendirme kuruluşlarının daha sıkı denetlenmesi yönünde çalışmalar yapıyor.

Son Güncelleme: 11.11.2011 11:39
Anahtar Kelimeler:
FransaKrediDeğerlendirmeS&P
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