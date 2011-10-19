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Fransa'dan PKK'ya sert kınama

Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde 24 askerin şehit olduğu PKK saldırısı...

Fransa'dan PKK'ya sert kınama

Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde 24 askerin şehit olduğu PKK saldırısı...

19 Ekim 2011 Çarşamba 16:17
Fransa'dan PKK'ya sert kınama
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Hakkari'nin Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde 24 askerin şehit olduğu PKK saldırısı Fransa tarafından sert bir dille kınandı.

Strasbourg - Fransız Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fransa, son iki günde terör örgütü PKK tarafından Türkiye'nin güneydoğusundaki askeri mevzilere gerçekleştirilen saldırıları şiddetle kınamaktadır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "bu son terör saldırıları Fransa'nın, terörle mücadele ve Kürt sorununa siyasi çözüm arayışındaki çabalarında Türkiye'nin yanında yer alma iradesini daha da kuvvetlendirmektedir" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, BDP'ye bir kez daha "PKK'nın terörist eylemleriyle arasına mesafe koyması" çağrısında da bulunuldu.

NATO: TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, PKK'nın Yüksekova ve Çukurca saldırılarını kınadı. Rasmussen, bu tür eylemlerin hiçbir meşruiyetinin olmayacağını söyledi. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, NATO'nun terörle mücadelede Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu söyledi.

WESTERWELLE: SINIR BÖLGESİ PKK'NIN ÇEKİLME ALANI OLMAMALI Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de, PKK saldırısını kınadı ve büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Westerwelle, "Türkiye-PKK sınır bölgesini, PKK'nın geri çekilme alanı olarak kullanmasına izin verilmemeli" dedi.

Son Güncelleme: 19.10.2011 16:17
Anahtar Kelimeler:
PKKşehitFransaÇukurcaKınama
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