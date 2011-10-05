Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Fransa'dan BDP'ye önemli uyarı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Kürt sorununa çözüm arayışında rol almak isteyen "Kürt kökenli....

Fransa'dan BDP'ye önemli uyarı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Kürt sorununa çözüm arayışında rol almak isteyen "Kürt kökenli....

05 Ekim 2011 Çarşamba 14:55
Fransa'dan BDP'ye önemli uyarı
banner238

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Kürt sorununa çözüm arayışında rol almak isteyen "Kürt kökenli temsilcilerin" PKK şiddeti ile aralarına mesafe koymaları gerektiğini açıkladı.

NTVMSNBC'den Kayhan Karaca'nın haberine göre, açıklama, iktidar partisi Halk Hareketi Birliği (UMP) üyesi milletvekili Eric Raoult tarafından Fransa'nın Kürt sorunu hakkındaki tutumu hakkında Fransız hükümetine yöneltilen bir soru önergesi üzerine yapıldı.

Fransız hükümeti adına Fransız Dışişleri Bakanlığı tarafından önergeye verilen yanıtta, "Kürt kökenli nüfusun seçilmiş temsilcilerinin, Kürt sorununa barışçıl ve kalıcı bir çözüm arayışında saygın muhataplar olabilmeyi arzuluyorlarsa, bir yandan AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın şiddetiyle aralarına net bir mesafe koymalı, diğer yandan da TBMM bünyesinde yürütüldüğü gibi Kürt sorununa çözüm için tek ve yegane yol olan politik diyaloğa bütünüyle katılmaları apaçık ve kaçınılmazdır" ifadelerine yer verildi.

Yanıtta, Türk hükümetinin 2009 yılındaki açılım politikasının olumlu olduğu ve Fransa'nın bu politikanın uygulanışını "dikkatle takip ettiği" de belirtildi. Fransa son aylarda topraklarında faaliyet gösteren PKK'ya yakın kişi ve kuruluşlara yönelik operasyonlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant'ın da terörle işbirliği konusunda temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki günlerde Ankara'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 05.10.2011 14:55
Anahtar Kelimeler:
BDPFransaDışişleriBakanlığıKürt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim