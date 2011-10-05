Fransa'dan BDP'ye önemli uyarı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Kürt sorununa çözüm arayışında rol almak isteyen "Kürt kökenli temsilcilerin" PKK şiddeti ile aralarına mesafe koymaları gerektiğini açıkladı.

NTVMSNBC'den Kayhan Karaca'nın haberine göre, açıklama, iktidar partisi Halk Hareketi Birliği (UMP) üyesi milletvekili Eric Raoult tarafından Fransa'nın Kürt sorunu hakkındaki tutumu hakkında Fransız hükümetine yöneltilen bir soru önergesi üzerine yapıldı.

Fransız hükümeti adına Fransız Dışişleri Bakanlığı tarafından önergeye verilen yanıtta, "Kürt kökenli nüfusun seçilmiş temsilcilerinin, Kürt sorununa barışçıl ve kalıcı bir çözüm arayışında saygın muhataplar olabilmeyi arzuluyorlarsa, bir yandan AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın şiddetiyle aralarına net bir mesafe koymalı, diğer yandan da TBMM bünyesinde yürütüldüğü gibi Kürt sorununa çözüm için tek ve yegane yol olan politik diyaloğa bütünüyle katılmaları apaçık ve kaçınılmazdır" ifadelerine yer verildi.

Yanıtta, Türk hükümetinin 2009 yılındaki açılım politikasının olumlu olduğu ve Fransa'nın bu politikanın uygulanışını "dikkatle takip ettiği" de belirtildi. Fransa son aylarda topraklarında faaliyet gösteren PKK'ya yakın kişi ve kuruluşlara yönelik operasyonlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca Fransa İçişleri Bakanı Claude Gueant'ın da terörle işbirliği konusunda temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki günlerde Ankara'yı ziyaret etmesi bekleniyor.