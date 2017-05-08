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08 Mayıs 2017 Pazartesi 09:03

Fransa’da Seçimi Macron Kazandı

Fransa’da dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini Emmanuel Macron kazandı.

Fransa'da Seçimi Macron Kazandı
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MACRON OYLARIN YÜZDE 66,06'SINI ALIRKEN, LE PEN YÜZDE 33,94'TE KALDI

Fransa’da dün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini Emmanuel Macron kazandı.

İçişleri Bakanlığı, cumhurbaşkanı seçiminde kullanılan oyların tamamının sayıldığını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, merkez politikalardan yana olan Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'i geçerek cumhurbaşkanlığı yarışını kazandı.

Açıklamada, Macron'un oyların yüzde 66,06'sını aldığı, Le Pen'in yüzde 33,94'te kaldığı ifade edildi.

Seçim sonuçlarına göre seçmenlerin yüzde 25,38'inin sandığa gitmemesiyle bu seçimde 1969'dan bu yana Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki en düşük katılım oranı gerçekleşti.

Seçimde seçmenlerin yüzde 6,34'ünün boş oy attığı, oyların yüzde 2,24'ünün geçersiz sayıldığı belirlendi.

Oy sayım sonuçlarına göre, Macron'a 20 milyon 703 bin 694, Le Pen'e de 10 milyon 637 bin 120 seçmen oy verdi. Bu durumda Macron kayıtlı seçmenlerin yüzde 43,63'ünün, Le Pen kayıtlı seçmenlerin yüzde 22,42'sinin oyunu aldı.

İlk turda resmi sonuçlara göre 7 milyon 678 bin 491 seçmenin desteğini kazanan aşırı sağcı Le Pen oylarını 3 milyona yakın artırmış oldu.

Seçime ilişkin resmi sonuçlar Fransa Anayasa Konseyi tarafından 10 Mayıs'ta açıklanacak.

Cumhurbaşkanı seçilen Macron'un resmi sonuçların açıklanmasının ardından 14 Mayıs'a kadar cumhurbaşkanlığını François Hollande'dan devralması bekleniyor.


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