Fransa’da saldırgan aracıyla camiye daldı

Fransa Lille yakınlarında akşam namaz sonrasında bir saldırgan aracıyla camiye daldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Fransa’nın kuzeyinde bulunan Lille kenti yakınlarında katliamın eşiğinden dönüldü. Akşam namazı sonrası bir saldırgan aracını camiye sürdü.

Araç caminin giriş kapısına çarparak içeri daldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı ancak camide maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, "Olay 10 dakika önce olsaydı büyük bir katliam yaşanırdı.” açıklamasını yaptı. Olayın ardından kaçan saldırgan aranıyor. Saldırganın Kuzey Afrika kökenli olduğu tahmin ediliyor.