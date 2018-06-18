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Fransa’da havayolu çalışanları grevlerde rekor kırdı

Fransa'da havayolu çalışanları 2004-2016 yıllarında 254 gün grev yaparak Avrupa'da rekor kırdığı belirtildi.

Fransa’da havayolu çalışanları grevlerde rekor kırdı

Fransa'da havayolu çalışanları 2004-2016 yıllarında 254 gün grev yaparak Avrupa'da rekor kırdığı belirtildi.

18 Haziran 2018 Pazartesi 13:25
Fransa’da havayolu çalışanları grevlerde rekor kırdı

Fransa'da havayolu çalışanları 2004-2016 yıllarında 254 gün grev yaparak Avrupa'da rekor kırdığı belirtildi.

Senato Finans Komisyonunun yayımladığı raporda, Fransa genelinde 2004 ila 2016 yıllarında havayolu çalışanlarının 254 gün greve giderek Avrupa'da rekor kırdığı ifade edildi.

Raporda, söz konusu dönemde toplam grev günü sayısı sıralamasında Yunanistan 46 günle, İtalya 37 günle, Portekiz 10 günle ve Almanya 4 günle Fransa'dan sonra yer aldı.

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Fransa'da havayolu çalışanlarının 254 günlük grevinin günde ortalama 652 uçuşun iptal edilmesine neden olduğu bildirildi. 

Öte yandan raporda, Fransa'nın, havaalanlarındaki güvenlik ve uçuş kontrollerinden dolayı Avrupa genelindeki gecikmeli uçuşların yüzde 33'ünden sorumlu olduğu, bu nedenle havayolu şirketlerinin yıllık 300 milyon avro zarar gördüğü belirtildi. 

Fransız ulusal havayolu şirketi Air France çalışanlarının son birkaç aydır greve gitmesi uçuşlarda sık sık iptallerin ve gecikmelerin yaşanmasına neden olmuştu. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlere yüzde 6 zam yapılması talebinde bulunan Air France çalışanlarının grevi özellikle ülkenin ekonomisini ciddi manada etkilediği ifade edilmişti.

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Son Güncelleme: 18.06.2018 16:35
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