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18 Aralık 2016 Pazar 07:09

Fransa’da Cami Kundaklandı

Fransa'da Cami Kundaklandı
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KUNDAKLANAN CAMİDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Fransa’nın kuzeyinde Chateau Thierry kasabasında bir cami kundaklandı.

Kimliği belirlenemeyen saldırganlar tarafından cumartesi sabahı erken saatlerde düzenlenen kundaklama eylemi, camide maddi hasara yol açtı.

Picardie Bölgedeki Camiler Birliği yayınladığı bir bildiri ile saldırıyı kınadı.

"Ülkemizin her zamankinden daha fazla sağduyu ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bir dönemde bu tür bir saldırı haberi bizi şoke etti." denilen açıklamada,"Cami cemaati ve bölgede yaşayan Müslümanlarla dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, devletten saldırının sorumlularını bulup, yargı önünde gereken cezayı alması için gereken tüm çabayı göstermesi istendi.

Fransa'da İslamofobi ile Mücadele Merkezine göre, ülkede yaşayan Müslümanlara yönelik saldırılar son yıllarda katlanarak artıyor.

Ülkede çoğu Kuzey Afrikalı 5 milyona yakın Müslüman yaşıyor. Avrupa'da Müslümanların en fazla yaşadığı ülkeler arasında Fransa ilk sırada bulunuyor.

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