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Fransa’da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Başkentin dışındaki Trappes bölgesinde yaşanan saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Soruşturma devam ederken Fransa İçişleri Bakanlığı hayatını kaybedenlerin saldırganın annesi ve kız kardeşi olduğunu duyurdu.

Fransa’da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Başkentin dışındaki Trappes bölgesinde yaşanan saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Soruşturma devam ederken Fransa İçişleri Bakanlığı hayatını kaybedenlerin saldırganın annesi ve kız kardeşi olduğunu duyurdu.

23 Ağustos 2018 Perşembe 14:04
Fransa’da bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı. Başkentin dışındaki Trappes bölgesinde yaşanan saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Soruşturma devam ederken Fransa İçişleri Bakanlığı hayatını kaybedenlerin saldırganın annesi ve kız kardeşi olduğunu duyurdu.

Fransız BFM TV’nin haberinde bıçaklı bir saldırgan etrafa dehşet saçtı. Paris’in banliyösü Trappes’te meydana gelen saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

BFM TV saldırganın bağırarak etrafa dehşet saçtığını aktarırken saldırının hemen ardından ölü ve yaralıların sayısı hakkında net bir açıklama yapılmadı. Fakat soruşturma devam ederken Fransa İçişleri Bakanlığı hayatını kaybeden iki kişinin bıçaklı saldırganın annesi ve kız kardeşi olduğunu açıkladı. Paris polis yetkilileri, “Saldırının arkasındaki amacı araştırıyoruz. Olayla ilgili soruşturma başlattık” dedi.

Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Fransız basınına konuşan kaynaklar, “Henüz saldırının sebebini bilmiyoruz fakat hayatını kaybedenlerden birinin saldırganın akrabası olduğunu tespit ettik. Diğer aile üyelerinin sorgulanmasına devam ediliyor. Aile içinde bir anlaşmazlıktan dolayı bu saldırının gerçekleşme ihtimali var” dedi.

Reuters’ın son dakika haberinde ise IŞİD’in saldırıyı üstlendiği ifade edildi. IŞİD’in saldırıyı üstlendiğini açıklanırken bunun henüz teyit edilmediği aktarıldı. Terör örgütü, birçok saldırıyı üstlenerek son dönemde propaganda yapıyordu.

Fransız yetkililer henüz terörle mücadele timlerinin olaya müdahil olmadığını duyurdu. Saldırının gerçekleştiği bölge nispeten varlıklı olan Paris’in batısındaki gelişmemiş yerleşim yerlerinden biri. Geçtiğimiz yıllarda bölgeden çok sayıda genç Suriye’de IŞİD’e katılmak için ülkeyi terk etmişti.

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