Fransa'da Aşırı Yağışlar 4 Can Aldı

Fransa'nın güneyinde dün akşamdan bu yana etkili olan aşırı yağışlarda ölenlerin sayısı 4'e ulaştı.

Aşırı yağışlar nedeniyle dün gece 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından, bugün de yine 2 kişinin sel sularına kapılıp, boğularak öldüğü açıklandı.

Var bölge valiliği, kayıp olduğu belirtilen 2 kişinin aranmasına ise jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından devam edildiğini bildirdi.

Meteoroloji idaresi, bölgede fırtına ve aşırı yağışların yarına kadar süreceği uyarısını yaparken, kötü havanın etkili olduğu bölgelerde vatandaşlardan gerekmedikçe dışarı çıkmamaları ve otomobillerini kullanmamaları tavsiyesinde bulundu.