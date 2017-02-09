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09 Şubat 2017 Perşembe 13:14

Fransa'nın Kuzeyindeki Nükleer Santralde Meydana Gelen Patlamada Ölen Olmadığı Açıklandı… 5 Kişi Dumandan Etkilendi

Fransa'nın kuzeyinde bulunan Flamanville nükleer santralde meydana gelen patlamada ölen olmadığı, 5 kişinin dumandan hafif etkilendiği açıklandı.

Fransa'nın Kuzeyindeki Nükleer Santralde Meydana Gelen Patlamada Ölen Olmadığı Açıklandı… 5 Kişi Dumandan Etkilendi
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Flamanville, 9 Şubat 17 : Fransa'nın kuzeyinde bulunan Flamanville nükleer santralde meydana gelen patlamada ölen olmadığı, 5 kişinin dumandan hafif etkilendiği açıklandı.

Santralin makine dairesinde meydana gelen patlama sonrasında herhangi bir nükleer sızıntı riski bulunmadığı da bildirildi.

Aşağı Normandiya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, patlamanın yerel saatle 10.00 civarı santralin makine dairesinde meydana geldiği, 5 kişinin dumandan hafif etkilendiğini kaydedildi.

Bölgedeki sağlık ekipleri ve güvenlik görevlilerinin santral civarına sevk edildiği belirtilen açıklamada, santralin hassas nükleer bölümü dışında bir yangının belirlendiği kaydedildi.

“TEDBİR OLARAK REAKTÖRLERDEN BİRİ DURDURULDU”

Santral güvenliği açısından hazır bekletilen acil müdahale planının devreye sokulmadığı belirtilirken, tedbir olarak bir numaralı reaktörün durdurulduğu, 2 numaralı reaktörün üretime devam ettiği açıklandı.

1987 ve 1988 yıllarında üretime başlayan su basınçlı iki reaktöre sahip Flamanville nükleer santralinde daha önce de kazalar meydana gelmişti. 2012'de bir numaralı reaktörde farkedilen sızıntı, bölgede büyük panik yaşanmasına neden olmuştu. Santralin üç numaralı reaktörünün gelecek yıl faaliyete geçeceği duyuruldu.

(AA/RÇ/GUR)

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