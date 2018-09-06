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Fransa Genelkurmay Başkanından Deaş Açıklaması

GENELKURMAY BAŞKANI FRANÇOİS LECOİNTRE, DEAŞ\'IN YIL SONUNA KADAR SURİYE VE IRAK\'TA HAKİM OLDUĞU TOPRAKLARI KAYBEDECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Fransa Genelkurmay Başkanından Deaş Açıklaması

GENELKURMAY BAŞKANI FRANÇOİS LECOİNTRE, DEAŞ\'IN YIL SONUNA KADAR SURİYE VE IRAK\'TA HAKİM OLDUĞU TOPRAKLARI KAYBEDECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

06 Eylül 2018 Perşembe 13:55
Fransa Genelkurmay Başkanından Deaş Açıklaması
GENELKURMAY BAŞKANI FRANÇOİS LECOİNTRE, DEAŞ\'IN YIL SONUNA KADAR SURİYE VE IRAK\'TA HAKİM OLDUĞU TOPRAKLARI KAYBEDECEĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Paris, 6 Eylül 18 (.): Fransa Genelkurmay Başkanı François Lecointre, terör örgütü DEAŞ\'ın Suriye ve Irak\'taki hakimiyetini yıl sonuna kadar kaybedeceğini, bu gerçekleştikten sonra ülkesinin bölgede görevli asker sayısını azaltacağını söyledi.
Lecointre, başkent Paris\'teki Savunma Gazetecileri Derneğinde yaptığı açıklamada DEAŞ\'ın Suriye ve Irak\'ta elinde tuttuğu toprakları kaybedeceğini öne sürerek "Yıl sonundan önce, şüphesiz sonbahar sonu elinde tuttuğu hiçbir toprak olmayacak." ifadelerini kullandı.
DEAŞ\'ın fiziki olarak yok edilmesinden sonra 2014\'ten bu yana ABD öncülüğünde bölgede yürütülen askeri operasyonun yeniden gözden geçirilmesinin gündeme geleceğini kaydeden Lecointre, mümkün olduğunda bölgede görevli Fransız askerlerinin sayısını azaltacaklarını açıkladı.
Fransa, 19 Eylül 2014\'te bölgede Şimal Operasyonu askeri harekatını başlatmış, bu kapsamda 3 bine yakın askeri görevlendirmişti. Halihazırda bölgede binden fazla Fransız askeri bulunuyor.
(AA/AK/GÜL) 

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