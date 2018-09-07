banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93274
ALTIN
246.399
DOLAR
6.3775
STERLİN
8.2787
EURO
7.3714
Dereboyunda jeep araç kömür oldu
DEREBOYUNDA JEEP ARAÇ KÖMÜR OLDU
Uyustrucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Sungur paraları cebe attı
SUNGUR PARALARI CEBE ATTI
Uyuşturucu suçuna tokat gibi ceza
UYUŞTURUCU SUÇUNA TOKAT GİBİ CEZA
banner282

Fransa\'dan Rusya\'ya "casus Uydu" Suçlaması

Paris, 7 Eylül 18 (.): Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, geçen yıl bir Rus uydusunun, Fransız-İtalyan ortaklığında faaliyet sürdüren bir askeri iletişim uydusuna yönelik casusluk denemesinde bulunduğunu söyledi.

Fransa\'dan Rusya\'ya "casus Uydu" Suçlaması

Paris, 7 Eylül 18 (.): Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, geçen yıl bir Rus uydusunun, Fransız-İtalyan ortaklığında faaliyet sürdüren bir askeri iletişim uydusuna yönelik casusluk denemesinde bulunduğunu söyledi.

07 Eylül 2018 Cuma 20:18
Fransa\'dan Rusya\'ya

Paris, 7 Eylül 18 (.): Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, geçen yıl bir Rus uydusunun, Fransız-İtalyan ortaklığında faaliyet sürdüren bir askeri iletişim uydusuna yönelik casusluk denemesinde bulunduğunu söyledi.
Bakan Parly, Toulouse kentindeki Fransız Ulusal Uzay Etütleri Merkezi\'nde konuştu.
Konuşmasında güvenlik ve askeri iş birliği konularına değinen Parly, "Athena-Fidus dünya üzerindeki seyrine normal şekilde devam ederken, bir başka uydu biraz yakınlaştı, biraz fazla yaklaştı." ifadelerini kullandı. Parly, bu uydunun ne tür faaliyetlerde bulunduğu bilinen bir Rus uydusu olduğunu sözlerine ekledi.
Rus uydusunun aşırı yakınlaştığını belirten Parly, "Komşusunu dinlemeye kalkışmak sadece dostluğa aykırı bir tutum değil, aynı zamanda bir casusluk hareketidir." sözleriyle, Louch-Olymp isimli Rus uydusunu yakından izlediklerini ifade etti.
Fransız bakan, 2014\'ten beri görevde olan Athena-Fidus uydusunun iletişim sağlama, bilgi alışverişinde bulunma ve güvenliği sağlama gibi amaçlarla kullanıldığını bildirdi.
(AA/HA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basra'da İran Başkonsolosluğu Yakıldı
Basra'da İran Başkonsolosluğu Yakıldı
Tahran Zirvesi Teamüllerin Aksine
Tahran Zirvesi Teamüllerin Aksine "basına Açık" Düzenlendi
Bm Suriye Özel Temsilcisi Mistura'dan İdlib Uyarısı
Bm Suriye Özel Temsilcisi Mistura'dan İdlib Uyarısı
Erdoğan-Putin-Ruhani Ortak Basın Toplantısı
Erdoğan-Putin-Ruhani Ortak Basın Toplantısı
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi Ortak Bildirisi Yayımlandı
Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi Ortak Bildirisi Yayımlandı
İspanya'da Yeni Bir Restorasyon
İspanya'da Yeni Bir Restorasyon "faciası"
Afganistan'da Taliban Saldırısı
Afganistan'da Taliban Saldırısı
Bm'den İdlib Açıklaması
Bm'den İdlib Açıklaması
“belgrad-priştine Diyalog Sürecinde Zorluklar Sürüyor
“belgrad-priştine Diyalog Sürecinde Zorluklar Sürüyor"
Erdoğan-Ruhani Görüşmesi
Erdoğan-Ruhani Görüşmesi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim