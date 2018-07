Fransa\'da Yerel Makamlardan Fetö\'ye Mali Destek

Paris, 13 Temmuz 18 : Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fransa\'daki birçok eğitim merkezi kapanırken bazı belediyelerin örgüte bağlı bir dernek için bütçe oluşturduğu ve özel salon tahsis ettiği ortaya çıktı. FETÖ, Fransa\'nın birçok şehrinde yaklaşık 20 yıldır işlettiği Etude Plus eğitim merkezlerini darbe girişiminden sonra ekonomik problemler ve öğrenci kayıpları nedeniyle kapatmak zorunda kaldı.Paris\'in yakın banliyölerinden Livry-Gargan ve...



Paris, 13 Temmuz 18 : Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fransa\'daki birçok eğitim merkezi kapanırken bazı belediyelerin örgüte bağlı bir dernek için bütçe oluşturduğu ve özel salon tahsis ettiği ortaya çıktı.

FETÖ, Fransa\'nın birçok şehrinde yaklaşık 20 yıldır işlettiği Etude Plus eğitim merkezlerini darbe girişiminden sonra ekonomik problemler ve öğrenci kayıpları nedeniyle kapatmak zorunda kaldı.

Paris\'in yakın banliyölerinden Livry-Gargan ve Evry\'dekiFETÖ\'ya bağlı eğitim merkezleri de darbe girişiminde sonra kapanırken Clichy-Sous-Bois banliyösündeki merkezlerinin, belediye, kaymakamlık ve valilikten maddi yardım aldığı belirlendi.

Clichy-Sous-Bois\'daFETÖ\'ye bağlı eğitim merkezinin kirasını ödemeyen ve binadan çıkmak zorunda kalan örgüte, Clichy-Sous-Bois Belediyesinin, faaliyetlerini sürdürebilmesi için yer tahsis ettiği öğrenildi.

Belediyenin, mart sonunda kentte etkinlik düzenlemek isteyen EtudePlus\'a, kendi salonunu tahsis ettiği belirlendi.

Yine Clichy-Sous-Bois Belediyesinin, nisanda belediye meclisinde, maddi sıkıntı çeken Etude Plus için bir bütçeyi oylayarak kabul etmesi Türk toplumunun tepkisine neden oldu.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Seine Saint-Denis Şubesi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Montfermeil Derneği ve Türk Federasyon Derneği, FETÖ\'ye destekleri yüzünden Clichy-Sous-Bois Belediyesini kınayan ortak bir bildiri hazırladı.

Bildiride, kendilerine ait bir salonu EtudePlus\'ın hizmetine sunduğu için Clichy-Sous-Bois Belediyesi kınanarak, "Türk dernekleri olarak Clichy-Sous-Bois Belediye Başkanı Klein\'a bu konudaki endişelerimizi ve bunlara destek verilmemesi gerektiğini söyledik. FETÖ tarafından Fransa\'da kurulmuş bunun gibi dernekler ülkedeki Türklerin sözcüleri değildir. Ülkedeki ve Avrupa\'daki Türklerin imajını yıkmaya çalışan bu yapılarla mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

MEDYA YAPILANMASI

FETÖ, Fransa\'da sadece eğitim değil medya alanında da kan kaybetti. Darbe girişimi sonrasında kapatılan Zaman gazetesinin Fransa\'da Türkçe ve Fransızca haftalık yayın yapan uzantısı Zaman France ve Zaman Fransa, Türk toplumunun yoğun tepkisi, abone ve satış sayılarındaki ciddi azalma yüzünden Ağustos 2016\'ta kapandı.

Zaman France kapandıktan sonra Türkiye aleyhtarı yayın yapmak üzere geçen yıl "turquieplus.fr" adlı internet sitesi kurulsa da bu da kısa süre sonra kapandı.

Zaman France ve Zaman Fransa\'nın eski yöneticileri ve yazarları sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a karşı kampanya yürütmeye devam etti.

Fransız basınında "Türkiye uzmanı" olarak tanıtılan FETÖ mensubu veya örgüt ile iltisakı bulunan kişiler, Türkiye\'deki 24 Haziran seçim kampanyası sürecinde de medyada boy göstererek, Türkiye hakkında kara propaganda yapmayı ihmal etmedi.

FETÖ\'nün propaganda aygıtı olarak bir süredir yayın yapan Ahval internet sitesinin yayın yönetmeni Yavuz Baydar, bu süreçte, Fransız medyasında, 24 Haziran sürecine ilişkin kamuoyunu yanlış yönlendirmeyi hedefleyen söylemlerde bulundu.

"FETÖ ÜYELERİNİN MİLLİ DEĞERLERDEN KOPARTILDIKLARINI GÖRÜYORUZ"

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Seine Saint-Denis Şubesi Başkanı Mehmet Kök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk vatandaşlarının FETÖ\'nün gerçek yüzünü gördüğünü söyledi.

Bu süreçte Türklerin, örgüte ait gazetelerdeki aboneliklerini iptal ettiği, faaliyetlerine katılmadığı ve örgüte bağlı eğitim merkezlerinden çocuklarını aldığını belirten Kök, böylece örgütün büyük kayıplar yaşadığını vurguladı.

Paris ve çevresindeki FETÖ yapılanmasını yakından takip eden Kök, "Onlar için geçerli olan sadece Fetullah Gülen. Bu kişiye söz söylenmesini asla kabul etmiyorlar, Türkiye bölünse de onlar için önemli olan Gülen. FETÖ üyelerinin, milli değerlerden kopartıldıklarını görüyoruz." dedi.

Kök, örgütün 15 Temmuz\'dan sonra Fransa\'daki Türk toplumunu "kandıramadıklarının" altını çizerek, "FETÖ üyeleri, Türkiye\'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın yanında duruş sergileyenleri Fransız kamuoyunda "cahil" gibi göstermeye ve küçümsemeye çalışıyor. Onlar için bayrak, vatan önemli unsurlar değil, onlar için önemli olan Fetullah Gülen." diye konuştu.

FETÖ\'nün Türkiye düşmanlarıyla ortak menfaatleri olduğunun altını çizen Kök, "FETÖ üyeleri, PKK\'yı dost olarak biliyor. Bu kişiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a karşı olan herkesle birleşiyor. Bu da onların Türkiye\'nin çıkarlarını umursamadıklarını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Fransa\'da FETÖ\'ya bağlı yapılar Fransız makamlarının desteğiyle faaliyet yürütüyor." diyen Kök, FETÖ üyelerinin yıllardır özellikle Paris ve çevresinde devlet kurumlarında "tanıdıkları" vasıtasıyla destek alabildiklerini belirtti.

Kök, "FETÖ üyeleri her yıl Clichy-Sous-Bois belediyesinden 20 bin avro yardım alıyor. Bunun 5 binini belediye, 15 binini ise valilik ödüyor. Clichy-Sous-Bois\'da devletten bu kadar yardım alan başka bir dernek yok. Bu da gösteriyor ki arkalarında ciddi bir destek var." ifadelerini kullandı.

(AA/AK/FEZ)