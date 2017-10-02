Fransa'da Yangın: 3'ü Türk 5 Kişi Yaşamını Yitirdi

MULHOUSE KENTİNDE ÇIKAN YANGINDA 3'Ü TÜRK VATANDAŞI 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLERDEN 4'ÜNÜN ÇOCUK OLDUĞU BELİRLENDİ

Mulhouse, 2 Ekim 17 : Fransa'da meydana gelen yangında 3'ü Türk vatandaşı 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı, İsviçre sınırındaki Mulhouse kentinin Bourtzwiller Mahallesi'nde dün gece çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 8 kişi de yaralandı.

AA muhabirine olayla ilgili bilgi veren Türkiye'nin Strazburg Başkonsolosu Özgür Çınar, 5 katlı toplu konutun bodrum katında çıkan yangının kısa sürede tüm yapıyı etkisi altına aldığı bilgisine sahip olduklarını aktarak, hayatını kaybeden 5 kişiden 3'ünün Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.

Mulhouse Belediye Başkanı Jean Rottner de ölen 5 kişiden 4'ünün çocuk olduğunu ve kriz masası oluşturulduğunu açıkladı.

Yaralıların, şehirdeki çeşitli hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Mulhouse'da 2014'te çıkan yangında da aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA/AK/HÖ)