Fransa\'da Sınır Dışı İşlemi Yüzde 20 Arttı



FRANSA İÇİŞLERİ BAKANI CHRİSTOPHE CASTANER, SINIR DIŞI EDİLEN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISININ BU YIL YÜZDE 20 ARTTIĞINI SÖYLEDİ

Paris, 7 Kasım 18 : Fransa İçişleri Bakanı ChristopheCastaner, sınır dışı edilen düzensiz göçmen oranının bu yıl yüzde 20 arttığını açıkladı.

Castaner, Ulusal Mecliste yaptığı konuşmada ülkeye yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlere uygulanan sınır dışı işlemlerine değindi.

Fransa\'da yeni hükümetin düzensiz göçlerle mücadelede bir dönüm noktası olduğunu belirten Castaner, "2017\'deki yüzde 14 oranında artıştan sonra, bu yıl, Fransa\'da ikamet hakkı olmayan yabancıların ülkeyi terk edişinde yüzde 20 oranında yeni bir artış tespit ettik." dedi.

Ülkenin yoğun bir göçmen akını baskısı altında olduğunu söyleyen Castaner, ekim 2017\'den beri Adli Tutukluluk Merkezlerinin kapasitesinin 200 kişi daha artırıldığını kaydetti.

Fransa Yabancılar Genel Direktörlüğü, 2017\'de 14 bin 816 kişinin zorla sınır dışı edildiğini açıklamıştı.

(AA/ÖZ/ŞEB)

