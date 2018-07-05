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Fransa\'da Polis Şiddetine Karşı Gösteriler

Paris, 5 Temmuz 18 : Fransa\'nın kuzeybatısındaki Nantes\'te salı günü kimlik kontrolü sırasında polisin 22 yaşındaki Aboubakar Fofana\'yı öldürmesi sonrası düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor. Kentin Breil, Bellevue, Dervallieres, Malakoff ve Chateau de Reze mahallelerinde iki gündür devam eden gösterilerde ateşe verilen çok sayıda araç, kamuya ait bina ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 11 kişi gözaltına alındı....

Fransa\'da Polis Şiddetine Karşı Gösteriler

Paris, 5 Temmuz 18 : Fransa\'nın kuzeybatısındaki Nantes\'te salı günü kimlik kontrolü sırasında polisin 22 yaşındaki Aboubakar Fofana\'yı öldürmesi sonrası düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor. Kentin Breil, Bellevue, Dervallieres, Malakoff ve Chateau de Reze mahallelerinde iki gündür devam eden gösterilerde ateşe verilen çok sayıda araç, kamuya ait bina ve iş yeri kullanılamaz hale geldi. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 11 kişi gözaltına alındı....

05 Temmuz 2018 Perşembe 12:33
Fransa\'da Polis Şiddetine Karşı Gösteriler

Paris, 5 Temmuz 18 : Fransa\'nın kuzeybatısındaki Nantes\'te salı günü kimlik kontrolü sırasında polisin 22 yaşındaki Aboubakar Fofana\'yı öldürmesi sonrası düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor.
Kentin Breil, Bellevue, Dervallieres, Malakoff ve Chateau de Reze mahallelerinde iki gündür devam eden gösterilerde ateşe verilen çok sayıda araç, kamuya ait bina ve iş yeri kullanılamaz hale geldi.
Göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 11 kişi gözaltına alındı.
Polis, göz yaşartıcı gaz ve cop kullanarak mahalle girişlerini kapattı.
Başbakan Edouard Philippe, şiddet olaylarını kınadığını belirterek, "Şehirde güvenlik güçlerinin sayısının gelecek haftalarda, aylarda ve yıllarda artırılacağına" işaret etti.
Salı akşamı kimlik kontrolü için durdurulan Fofana, boğazından vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Polis yetkilileri, Fofana\'nın araçtan çıkmayı reddettiğini ve aracıyla ani manevra yaparak bir polis memurunu yaraladığını açıklamıştı.
Görgü tanıkları ise Fofana\'nın 5 polis memuru tarafından 20 dakika boyunca sorgulandığını, daha sonra polis memurlarının araç içindeki gence 2 el ateş ettiğini ileri sürmüştü.
Fransa\'da göçmen ve Afrika kökenlilere yönelik polis şiddetini yeniden gündeme getiren olayın ardından sosyal medyadan polis şiddetine karşı protesto gösterileri çağrıları yapılmıştı.
Bugün ilerleyen saatlerde olayın yaşandığı bölgede sessiz yürüyüş yapılması bekleniyor.
(AA/AK/ŞEB)
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