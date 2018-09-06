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Fransa\'da Mülteci Kampı Tahliye Edildi

GRANDE-SYNTHE\'DE ÇADIR VE BARAKALARDA YAŞAYAN YAKLAŞIK 800 MÜLTECİYİ TAHLİYE ETMEK İÇİN OPERASYON YAPILDI

Fransa\'da Mülteci Kampı Tahliye Edildi

GRANDE-SYNTHE\'DE ÇADIR VE BARAKALARDA YAŞAYAN YAKLAŞIK 800 MÜLTECİYİ TAHLİYE ETMEK İÇİN OPERASYON YAPILDI

06 Eylül 2018 Perşembe 10:27
Fransa\'da Mülteci Kampı Tahliye Edildi
GRANDE-SYNTHE\'DE ÇADIR VE BARAKALARDA YAŞAYAN YAKLAŞIK 800 MÜLTECİYİ TAHLİYE ETMEK İÇİN OPERASYON YAPILDI
Paris, 6 Eylül 18 : Fransız polisi, ülkenin kuzeyindeki Grande-Synthe\'de çadır ve barakalarda yaşayan yaklaşık 800 mülteciyi tahliye etti.
Grande-Synthe Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 07.30\'da başlayan tahliye operasyonunun sorunsuz tamamlandığı belirtildi.
Yerel basında yer alan haberlerde, şehrin tren garı ve çevresinde kurdukları çadır ve barakalardan tahliye edilen mültecilerin otobüslerle bölgedeki göçmen merkezlerine götürüldüğü kaydedildi. 
Yaklaşık 200 polis, 20\'ye yakın itfaiye görevlisi ve sağlık ekiplerinin katıldığı operasyon sırasında göçmen bürosu görevlileri de hazır bulundu.
Çoğu Kuzey Irak\'tan gelen mültecilerin, yapılan incelemelerden sonra sınır dışı edileceği veya iltica sürecinin başlatılacağı belirtildi.
Grande-Synthe ve çevresinde yoğunlaşan mülteci ve düzensiz göçmenler, yasa dışı yollardan İngiltere\'ye geçmek için mücadele ediyor. Valilik, 2016 sonunda yıkılan "jungle" tipi mülteci kamplarının yeniden oluşmaması için tahliyeleri sıklaştırıyor.
(AA/ÖZ/ŞEB)

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