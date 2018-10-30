Fransa\'da Kar Yağışında Yaklaşık Bin 400 Kişi Yolda Mahsur Kaldı





Paris, 30 Ekim 18 : Fransa\'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık bin 400 kişinin yolda mahsur kaldığı belirtildi.Ülkenin güneyindeki Haute - Loire Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle RN88 yolu üzerinde seyreden 800 aracın mahsur kaldığı ve araçlardaki yaklaşık bin kişinin çevredeki kentlerde bulunan spor salonlarına yerleştirildiği ifade edildi. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 40 santimetreye kadar çıktığı bildirildi.Bu arada, Loire Valiliğinin açıklamasında da Lyon yakınlarındaki A89 otoyolunun kısmi olarak ulaşıma kapandığı ve sabah saatlerinde 400 kişinin otoyolda mahsur kaldığı ifade edildi.Kamu yayıncısı France Info, yoğun tipi ve kar nedeniyle Fransa genelinde 100 bin haneye elektrik verilemediğini duyurdu.Corse Matin gazetesi de ülkenin güneyindeki Korsika adasında dün kırmızı alarm verilmesine neden olan Adrian Kasırgası nedeniyle bir kişinin ağır yaralandığını ve maddi hasar meydana geldiğini yazdı.(AA/FG)