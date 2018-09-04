Fransa\'da Hükümette Değişikliğe Gidildi



Paris, 4 Eylül 18 (.): Fransa\'da Meclis Başkanı François de Rugy\'nin Çevre Bakanlığına ve Roxana Maracineanu\'nün Spor Bakanlığına atandığı açıklandı.



Elysee Sarayı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, kabinede değişikliğe gidildiği bildirildi.



Açıklamada, Meclis Başkanı François de Rugy\'nin geçen hafta istifa eden Çevre Bakanı Nicolas Hulot\'nun yerine getirildiği belirtildi.



Spor Bakanlığı görevinden bu sabah kişisel nedenlerden dolayı istifa ettiğini açıklayan Laura Flessel\'in yerine Roxana Maracineanu\'nün atandığı bildirildi.



Rugy, geçen yıl haziran ayında düzenlenen milletvekili seçimlerinin ardından Meclis Başkanı olarak seçilmişti.



Rumen asıllı Maracineanu kariyerinde yüzme branşında bir dünya ve bir olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor.



Maracineanu\'nün selefi Flessel yazılı açıklamasında, kişisel nedenlerle istifa kararı aldığını ve dün akşam Başbakan Edouard Philippe ile görüştükten sonra bu kararı kamuoyuyla paylaştığını bildirmişti.



Hulot, geçen hafta France Inter radyosunun canlı yayın programında, Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron\'a hayran olduğunu ancak ekoloji ve çevre konularında aynı çizgide olmadıkları için görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Hulot, kendisini hükümet içinde çevre konusundaki mücadelede yalnız hissettiğini ve yeteri kadar destek alamadığını söylemişti.



Fransız basınında yer alan haberlerde, ülkede çevreci mücadelesiyle bilinen Hulot\'nun, Macron\'un çevre konularında gereken kararları almadığı, çevre yatırımlarına yeteri kadar önem vermediği ve çevre karşıtı kişilerle görüştüğü gerekçesiyle istifa ettiği belirtilmişti.



Hulot\'nun "sürpriz" istifasının ardından Macron\'un kamuoyundaki destek oranı da hızlı bir düşüş gösterdi. Fransız Kamuoyu Araştırma Enstitüsü (IFOP) tarafından Paris Match ve SudRadio için yapılan son araştırmaya göre, Fransız halkının yüzde 69\'u Macron\'un yönetiminden memnun değil. Bu oran, temmuz ayında yüzde 59 idi.



(AA/HUR/FEZ)

