Fransa’da Hükümet İstifa Etti

HOLLANDE'IN EMEKLİLİK MAAŞI DA BELLİ OLDU... AYLIK 15 BİN 144 AVRO

Paris, 11 Mayıs 17 : Fransa'da Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçildiğinin resmen açıklanmasının ardından hükümet istifa etti.

Fransa'nın görevi devredecek cumhurbaşkanı François Hollande, Başbakan Bernard Cazeneuve'un sunduğu istifayı kabul etti.

Başbakan Cazeneuve'a 6 aydır yaptığı görev dolayısıyla teşekkür eden Hollande, yeni hükümet kurulana kadar hükümetin göreve devam etmesini istedi.

Fransa Anayasa Konseyi Başkanı Laurent Fabius bugün yaptığı açıklamada, Emmanuel Macron'un cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda oyların yüzde 66,10'unu alarak resmi sonuçlara göre ülkenin yeni cumhurbaşkanı olduğunu bildirmişti.

Macron'un cumhurbaşkanlığını bu pazar Hollande'dan devralması bekleniyor.

Ülkede, yeni Ulusal Meclis'in şekilleneceği milletvekili genel seçiminin ilk turu 11 Haziran'da yapılacak. İlk turda hiçbir parti salt çoğunluğu yakalayamazsa yüzde 12,5'i geçen partiler 18 Haziran'da ikinci tur seçimde yarışacak.

HOLLANDE'IN EMEKLİLİK MAAŞI DA BELLİ OLDU...AYLIK 15 BİN 144 AVRO

Öte yanda, görevini, pazar günü seçilmiş cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a resmen bırakacak Hollande'ın emekliliğinde alacağı maaş ve yardımlar belli oldu.

Buna göre Hollande, eski cumhurbaşkanı olması dolayısıyla 5 bin 200 avro maaş alacak.

Parlamenter, yerel seçilmiş yönetici, avukat ve müfettiş olarak görev yapmasından da kaynaklanan ödemelerle birlikte Hollande'ın maaşı aylık 15 bin 144 avroyu yani yaklaşık 59 bin Türk Lirası'nı bulacak.

Hollande görevde iken ise 14 bin 910 avro maaş alıyordu.

Kendisinden önceki cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin görevdeyken aldığı maaş ise 21 bin 300 avro idi.

Bu maaşın yanı sıra kendisine tahsis edilen evlerde de oturabilecek olan Hollande, buralar için herhangi bir ödeme yapamayacak. Hollande'ın aynı zamanda yedi kişilik sürekli personeli olacak.

Hollande'ın eski devlet başkanı olmasından kaynaklanan faaliyetleriyle ilgili seyahat ve resepsiyon giderleri de devlet bütçesinden karşılanacak.

(AA-RÇ/ÖK)