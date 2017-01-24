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24 Ocak 2017 Salı 15:04

Fransa'da Hava Kirliliği

Fransa'nın başkenti Paris'te ve özellikle ülkenin kuzey kesiminde aralık ayından bu yana etkisini sürdüren hava kirliliği ocak ayında da devam ediyor.

Fransa'da Hava Kirliliği
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FRANSA'NIN ÖZELLİKLE KUZEYİNDE VE BAŞKENT PARİS'TE ARALIK AYINDAN BU YANA ETKİLİ OLAN HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI ESKİ ARAÇLARIN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

Paris, 24 Ocak 17 : Fransa'nın başkenti Paris'te ve özellikle ülkenin kuzey kesiminde aralık ayından bu yana etkisini sürdüren hava kirliliği ocak ayında da devam ediyor.

Paris Valiliği, belediyenin talebiyle hava kirliliğinin azaltılması için bugün ve yarın, çok fazla kirliliğe sebep oldukları için 2001 modelin altındaki motorlu taşıtların saat 05.30'dan gece yarısına kadar trafiğe çıkmasını yasakladı.

Motorlu araç sahiplerine ise hava kirliliğine neden olma derecesini belirten "crit'Air" etiketi taşımaları zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda etiket numarası 1 ile 4 arasında olan araçlar trafiğe çıkabilecek. Etiketsiz yol çıkanlar ise 135 avro para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, yaptığı yazılı açıklamada, toplu ulaşım araçlarının kullanılması ve araçlarda birden fazla kişinin yolculuk yapmasını önerdi. Açıklamada ayrıca Paris ve çevresinde toplu taşıma bilet fiyatlarının düşürüldüğü duyuruldu.

Paris ve çevresinde hava kalitesini ölçen kuruluş Airparif'in yayımladığı son rapora göre, Paris bölgesindeki hava kirliği değeri metreküpte 85 mikrograma çıktı. Raporda motorlu araç trafiği ve bazı bölgelerde ısınma için odun kullanılmasının hava kirliliğinin artmasına neden olduğu belirtildi.

Paris'teki hava kirliliği 1 Aralık'ta son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak metreküpte 146 mikrograma ulaşmıştı. Avrupa Birliği'ndeki (AB) kentlerde kirlilik metreküpte 80 mikrograma ulaştığında hava kirliliği alarmı veriliyor. AB'de hava kirliliği konusunda halkın bilgilendirilmesi için belirlenen seviye ise metreküpte 50 mikrogram.

Fransa'nın diğer bölgelerinde de hava kirliliğine karşı önlemler alınıyor. Lyon'da bugün tek-çift plaka uygulamasına geçildi. Grenoble kentinde de 2001 modelin altındaki motorlu araçların trafiğe çıkması yasaklandı.

Strazburg, Mulhouse ve Metz'de ise yerel yönetimler toplu taşıma bilet fiyatlarını düşürdü. Bas Rhin Bölgesi Valiliği, kırsal kesimlerde zirai ürünlerin yakılmasını yasaklarken ısınmak için odun ve kömür kullanılmamasını tavsiye etti.

Çevre ve Enerji Yönetimi Ajansı'nın verilerine göre, araç trafiği Paris'teki nitrojen dioksit salımının üçte ikisine ve parçacık salımının yüzde 55'ine neden oluyor. Özellikle dizel araçların yaydığı nitrojen dioksit, çocuklarda astım ve akciğer hastalıklarına yol açabiliyor. Sağlık Bakanlığının 2016 yılına ait kamu sağlığı raporuna göre ise hava kirliliği geçen yıl meydana gelen 48 bin erken ölümün en önemli üç nedeninden biri olarak görülüyor.

(AA/RU/GUR)

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