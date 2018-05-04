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Fransa\'da Grevciler Parti Merkezini İşgal Etti

Paris, 4 Mayıs 18 : Fransa\'da hükümetin reform planına karşı çıkan demiryolu çalışanları, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Partisi\'nin genel merkez binasını işgal etti.

Fransa\'da Grevciler Parti Merkezini İşgal Etti

Paris, 4 Mayıs 18 : Fransa\'da hükümetin reform planına karşı çıkan demiryolu çalışanları, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Partisi\'nin genel merkez binasını işgal etti.

04 Mayıs 2018 Cuma 17:25
Fransa\'da Grevciler Parti Merkezini İşgal Etti

Paris, 4 Mayıs 18 : Fransa\'da hükümetin reform planına karşı çıkan demiryolu çalışanları, iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Partisi\'nin genel merkez binasını işgal etti.

Hükümetin reform planını protesto amacıyla bir süredir grev ve gösteri düzenleyen Ulusal Demiryolu İdaresi (SNCF) çalışanları adına bir grup, başkent Paris\'te sembolik bir eylem için bir araya geldi.

Paris\'in 2. bölgesinde bulunan iktidar partisi LREM\'in merkezine giren yaklaşık yüz kişi, reform tasarısının geri çekilmesi ve çalışanların haklarının korunması yönünde slogan attı.

Yaklaşık 20 dakika süren işgal eylemine anında müdahale eden polis, göstericileri dışarı çıkarırken, tahliye operasyonunun sorunsuz bittiği ve binada herhangi bir hasarın olmadığı belirtildi.

Demiryolu reformuna karşı çıkan çalışanlar, çok sayıda sendikanın çağrısıyla kademeli olarak greve gidiyor. Şimdiye kadar haftanın iki günü olmak üzere, 14 kere grev düzenleyen demiryolu çalışanları, tahliye operasyonunun ardından Opera Meydanı\'nda bir süre slogan atarak, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'u hedef alan açıklamalarda bulundu.

Grevciler bugün sabah saatlerinde de Paris\'in en büyük tren garlarından biri olan Lyon Garını işgal ederek, seslerini duyurmaya çalıştı. Gar binasının alt katına giren göstericilerin bir süre sonra binadan uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Geçen ay Ulusal Meclis\'te kabul edilen reform tasarısı, SNCF\'in özelleştirilmesine yol açarken, çalışanların sahip olduğu ayrıcalıklı statüye de son veriyor.

Reformun bu ay içinde Senato\'da görüşülerek kabul edilmesi ve haziran sonuna kadar yasalaşması bekleniyor.

(AA/ DOĞ/ÖK)

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