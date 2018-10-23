Fransa\'da Göçmen Kampı Tahliye Edildi

ÜLKENİN KUZEYİNDE BULUNAN GRANDE-SYNTHE KENTİNDEKİ KAMPTA İNGİLTERE\'YE GEÇMEK İÇİN BEKLEYEN ÇOĞUNLUĞU IRAKLI BİN 800 GÖÇMENİN TAHLİYE EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

Paris, 23 Ekim 18 : Fransa\'nın kuzeyinde bulunan Grande-Synthe kentindeki kampta İngiltere\'ye geçmek için bekleyen çoğunluğu Iraklı bin 800 göçmenin tahliye edildiği açıklandı.

Kuzey Bölgesi Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Grande-Synthe kentinde güvenlik güçlerince tahliye operasyonu düzenlendiği duyuruldu.

Açıklamada, Puythouck olarak adlandırılan göçmen kampına sabahın erken saatlerinden itibaren çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği, burada bulunan çoğunluğu Iraklı göçmenlerden oluşan bin 800 kişinin başka bölgelere götürülmek üzere tahliye edildiği belirtildi.

Eylül ayından bu yana üçüncü kez düzenlenen tahliye operasyonunda özellikle ailelerin, yaşam koşulları iyileştirilmiş kabul merkezlerine yerleştirilmesinin hedeflendiği vurgulanan açıklamada, operasyonun insani yardım kaygısıyla gündeme alındığı ifade edildi.

Yetkililer, İngiltere\'ye geçmek için Fransa\'nın kuzeyindeki Manş Tüneli\'ne yönelen göçmenlerin, tahliyelerden sonra yeniden Grande-Synthe ve çevresinde toplandığını kaydetti.

(AA/AK/ŞEB)