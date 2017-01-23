Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29

Fransa'da Eski Kosova Başbakanı Haradinaj'a Destek Gösterisi

Fransa'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan eski Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj için yargılandığı Colmar kentinde destek gösterisi düzenlendi.

Fransa'da Eski Kosova Başbakanı Haradinaj'a Destek Gösterisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

HARADİNAJ İÇİN YARGILANDIĞI COLMAR İSTİNAF MAHKEMESİ ÖNÜNDE DESTEK GÖSTERİSİ DÜZENLENDİ 

Paris, 22 Ocak 17 : Fransa'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan eski Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj için yargılandığı Colmar kentinde destek gösterisi düzenlendi.

Colmar İstinaf Mahkemesi önünde düzenlenen destek gösterisine çoğunluğunu Almanya, İsviçre ve Belçika'dan gelen Kosova kökenli vatandaşların oluşturduğu bin kişi katıldı. 

Haradinaj için adaletin gerçekleşmesini talep eden göstericiler Kosova bayrakları ile "Kahramanıma dokunma" yazılı pankartlar taşıyarak tepkilerini dile getirdi.

Kosova'daki savaşta Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) Dukagjin bölgesi komutanlığını yapan ve halen Kosova'nın Geleceği İçin İttifak Partisinin (AAK) genel başkanlığı görevini sürdüren Haradinaj, Sırp makamlarınca çıkarılan uluslararası yakalama kararı nedeniyle 4 Ocak'ta Fransa'daki doğusundaki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. 

Geçen hafta Colmar İstinaf Mahkemesi tarafından adli kontrol şartıyla tahliye edilen Haradinaj, 2015 yılında da aynı yakalama emri nedeniyle Slovenya'da gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı.

(AA/AK/HÖ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriye Konulu Astana Toplantısı Başladı Suriye Konulu Astana Toplantısı Başladı
Çin'de "iki Çocuk Politikası" Doğum Oranını Artırdı Çin'de "iki Çocuk Politikası" Doğum...
İtalya'daki Çığ Felaketi İtalya'daki Çığ Felaketi
Abd'de Olumsuz Hava Şartları: 15 Ölü Abd'de Olumsuz Hava Şartları: 15 Ölü
Romanya'da Hükümetin Af Tasarısına Protesto Romanya'da Hükümetin Af Tasarısına Protesto
Gambiya'daki Siyasi Kriz Gambiya'daki Siyasi Kriz
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Suriye Konulu Astana Toplantısı Başladı
Suriye’deki çatışmaların durdurulması amacıyla askeri muhalefet, Beşşar Esed rejimi, Türkiye, Rusya,...

Haberi Oku